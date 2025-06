‘Jaidë’: el proyecto de reportaje gráfico ganador del premio World Press Photo 2025

El fotógrafo, Santiago Mesa, habló en W Fin de Semana, donde contó su experiencia y su trabajo que lo llevo a convertirse en el ganador del premio World Press Photo 2025, en la categoría “Stories”, sobre el reportaje gráfico.

Su trabajo, que se centró en mostrar como un grupo de mujeres de la comunidad indígena Emberá, migraron desde el Chocó hacía Bogotá debido al conflicto armado que sufre la comunidad indígena en sus territorios, Mesa contó que se trato de “un proyecto muy complejo, porque el mundo de la fotografía freelance o independiente, es poco precario. La torta es pequeña y somos muchos, y digamos que el día a día no deja tiempo para hacer las historias que cada uno quiere contar”, comentó el fotógrafo nacido en Medellín.

Además, el desplazarse por estos lugares del país que suelen ser muy remotos y abandonados, como es el caso del Chocó, llega a ser del trabajo aún más complejo y difícil de hacer.

En cuanto al tiempo que le tomó a Santiago la realización de este proyecto, Mesa aclaró que se trato de “varios meses de trabajo. Fueron por ahí seis meses intentando entender un poco la problemática, conociendo a las personas, las fuentes y ya en campo, he hecho dos visitas a estas comunidades que en cada una he estado por ahí 15 días. Y bueno, todo el proceso del después que es como el revelado de las imágenes, la edición, construir el proyecto y la narrativa. Llevo un año y medio en este proyecto que todavía estoy continuando. No es un proyecto terminado y mi idea es que pueda llegar a ser un fotolibro”, contó Santiago.

En relación al tema que Santiago quiso retratar, siendo Colombia un país con muchas historias porqué mostrar, el enfoque que Santiago le dio a este proyecto se basa en mirar hacia lo que es la salud mental: “me interesé por entender qué le pasa a la gente que tiene problemas de salud mental y que no tiene acceso a médicos, psiquiatras o un tratamiento adecuado. Qué pasa con ellos cuando el Estado no llega, cuando no hay oportunidades y cuando están abandonados (...). Me di cuenta que hay varios casos de suicido acá en Bogotá y la situación es aún más grave en el Chocó”, explicó el ganador del premio de fotografía.

A través de su cámara, Santiago Mesa logra visibilizar problemáticas que no suelen ser tan llamativas, dándole una voz a estas comunidades marginadas y entregando una narrativa que profundiza un problema complejo.

Escuche la entrevista completa aquí:

