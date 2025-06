Esto es lo que debe saber sobre Wimbledon: el torneo de tenis más antiguo del mundo

La temporada de arcilla ya finalizó, es por eso que con Montecarlo, Madrid, Roma y Roland Garros en el retrovisor, el camino se empieza a abrir para el césped.

De acuerdo con lo anterior, el calendario ATP presenta una gran variedad de torneos que se juegan en la superficie verde, algo que comúnmente se le conoce como la temporada de hierba.

Dicha temporada consta de siete torneos, dentro de los cuales cuatro son ATP 250, dos son ATP 500 y por supuesto, Wimbledon, un Grand Slam.

Abierto de Stuttgart (Boss Open): desde el 9 al 15 de junio.

Libema Open: desde el 9 al 15 de junio.

HSBC Championships: desde el 16 de junio al 22 de junio.

Tierra Wortman Open: desde el 16 de junio al 22 de junio.

Campeonato de Mallorca: desde el 22 de junio a 28 de junio.

Rothesay International: desde el 23 de junio a 28 de junio.

Wimbledon: desde el 30 de junio al 13 de julio.

Sin ninguna duda, el torneo más atractivo de esta temporada es Wimbledon, es por eso que en W Radio le contamos algunos datos de este importante torneo.

El inicio de un Grand Slam

La historia de Wimbledon se remonta 1875 cuando en el club All England se dispuso una parte del césped para acoger lo que para la época era un nuevo deporte, el tenis.

El tenis rápidamente ganó mucha más popularidad que los otros deportes que se practicaban el club, es por eso que solo dos años después, se organizó el primer campeonato. Dando así inicio al torneo más antiguo del mundo.

El nombre Wimbledon, fue posteriormente acogido, esto debido a la ubicación en la que se desarrolla la competencia, la localidad de Wimbledon, al sureste de Londres.

El club ‘All England’

De acuerdo con la página web de Wimbledon, el club fue fundado el 23 de julio de 1868 bajo el nombre de ‘The All England Croquet Club’.

Sin embargo, su nombre fue cambiado en 1877 a “The All England Croquet and Lawn Tennis Club” y en 1899 a “The All England Lawn Tennis and Croquet Club”.

La pista principal del club tiene una capacidad para casi 15.000 personas, a esto se le suman las pistas o canchas auxiliares que albergan todo el torneo.

La mítica vestimenta

Haciendo honor a uno de los apodos del deporte, en Wimbledon se exige a todos los participantes vestir de Blanco, tal y como lo dice el código de vestimenta del torneo:

“Los competidores deben estar vestidos con ropa de tenis adecuada que sea casi completamente blanca* y esto se aplica desde el punto en el que el jugador ingresa al perímetro de la cancha”, se lee en el documento.

Máximos ganadores

Wimbledon es el tercer Grand Slam de la gira ATP, además de ser por supuesto el torneo más importante que se juega en césped.

Coronarse campeón de este torneo no es una tarea sencilla, es por esto que se reconocen a sus máximos ganadores históricos.

Roger Federer (Suiza): 8

Pete Sampras (Estados Unidos): 7

Novak Djokovic (Serbia): 7

William Renshaw (Gran Bretaña): 7

Bjorn Borg (Suecia): 5

Laurie Doherty (Gran Bretaña): 5

Rod Laver (Australia): 4

Tony Wilding (Australia): 4

John Newcombe (Australia): 3

John McEnroe (Estados Unidos): 3

Escuche W Radio en vivo: