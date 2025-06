Transportadores de pasajeros por tierra preocupados por incremento en el precio del diésel

Ante el reciente anuncio del Ministerio de Hacienda de incrementar el precio de diésel, los transportadores de pasajeros por tierra aseguran que la medida tendrá un golpe negativo directamente sobre el turismo y el transporte intermunicipal, afectando tanto a empresas del sector como a los usuarios del servicio.

Ante el escenario, la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (ADITT) rechazó el anuncio, asegurando que “Esta medida, improvisada y sin concertación, pone en riesgo la movilidad de millones de colombianos y amenaza gravemente al turismo, uno de los sectores clave para la economía nacional”.

Más información Subirá el precio del diésel para los vehículos en los próximos días: MinHacienda

En su argumentación, el gremio explicó que realizar un incremento en el diésel, inmediatamente significa un aumento en los costos operativos del transporte intermunicipal, lo que a su vez se traducirá en tarifas más altas, menor conectividad y una caída en la llegada de turistas a cientos de destinos.

Por el lado de las poblaciones afectadas, ADITT aseguró que principalmente serán los campesinos, estudiantes, comunidades indígenas y, en general, la población de regiones apartadas que depende del transporte por carretera.

Los transportadores también le manifestaron al MinHacienda que “sus vehículos no son particulares: son servicio público, regulado, continuo y esencial, que llega a zonas donde no existen otras alternativas de transporte. No pueden ser medidos con el mismo rasero fiscal”.

Finalmente, desde ADITT se solicitó al Gobierno Nacional la creación inmediata de una mesa técnica para abordar el asunto y de paso se exigió que se cree una una política diferenciada que garantice la viabilidad económica del sector, evitando que los sobrecostos se trasladen al usuario final o afecten la continuidad del servicio.