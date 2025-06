Nuevo liberalismo en el departamento de Caldas demanda decreto que convoca a la Consulta Popular

Manizales

La demanda señala que el decreto es inconstitucional, ya que el Senado negó expresamente la autorización para la consulta, un requisito indispensable. Además, el Gobierno vulnera el principio de separación de poderes y se atribuye funciones que corresponden al Congreso y a la justicia.

Esta acción busca evitar un precedente peligroso que debilite la institucionalidad y abra paso a consultas plebiscitarias sin control.

“ No nos ganamos nada con salir a votar algo que luego no tenga una eficacia jurídica real y terminemos más insatisfechos de lo que estamos ahora. Es por eso que hacemos un llamado respetuoso al presidente de la República a que le diga la verdad a la gente y es por eso que consideramos que el decreto que sacó no fue legal, que no seamos nosotros los que decimos quién tiene la razón”, dijo Juan Sebastián Gómez, representante a la cámara

La demanda también alerta según el representante sobre el impacto que esto tendría en la estabilidad democrática del país.