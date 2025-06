Rector de la Universidad de Córdoba denunció un supuesto plan criminal en su contra

Montería

El rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres Oviedo, denunció este 16 de junio un supuesto plan de ataque en su contra que “comprometería, incluso, su integridad física”.

Según lo establecido, el plan habría sido revelado por los organismos de seguridad de la institución, con relación a “un plan criminal tendiente a la difamación, al daño al buen nombre y ataque a dignidad”. En ese sentido, el rector advirtió que “se detectó la presencia de personas extrañas en el claustro, que tendrían la intención de hacerle daño físico o materializar alguna acción criminal en su contra”.

“Tienen diseñados panfletos difamatorios y agraviantes a la honra y buen nombre del rector, que serán distribuidos en la Feria Ganadera, parada folclórica y concierto de finalización de semestre; este plan ya fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación”, expresó el profesor Torres este 16 de junio.

De acuerdo con el rector, dicho plan se estaría fraguando en la sede Berástegui, de Unicórdoba.

“La invitación a quienes representan el pasado y se niegan a construir el presente; es al debate de las ideas en el escenario universitario. No deben continuar instrumentalizando estudiantes y aprovechando su condición de vulnerabilidad para manipular; no es sembrando odios contra el rector para ganar espacios institucionales que con su mediocridad no han podido lograr. Recuerden que la única violencia permitida debe ser el mejor argumento”, sostiene el rector.

Asimismo, concluyó que “las autoridades competentes deben investigar con celeridad estos hechos, protejan la vida del rector, garanticen su seguridad y esclarezcan el entramado detrás de estas acciones, que no pueden quedar en la impunidad”.