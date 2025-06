La reconocida actriz colombiana Julieth Restrepo pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso para charlar sobre su trayectoria artística por motivo de su inclusión en la más reciente edición del ranking de las mujeres más poderosas del país según la revista Forbes.

“Me siento súper honrada, la verdad, es como un reconocimiento muy lindo, ¿Sabes? Como un honor porque además veo las mujeres que están en esa lista y no me lo puedo creer, de verdad, es algo que me llegó de una manera muy inesperada”, afirmó.

La actriz, quien lleva 20 años de carrera actoral y 10 en Los Ángeles, destacó que pudo ver en el listado que hay mucho talento en el país, lo cual considera “muy inspirador”.

Si bien Restrepo ha sido reconocida por sus roles actorales en series como ‘Laura, la santa colombiana’, ‘Noticia de un secuestro’ y la reciente ‘The Residence’, la artista ha mostrado sus dotes como productora con el cortometraje infantil ‘Rodrigo Branquias’.

Le puede interesar: Raúl Ávila, el artista de la moda colombiano que cada año le da forma a la Met Gala

Sobre este proyecto comentó: “contamos la historia de un niño que sueña con ser campeón de apnea en la isla de San Andrés, pero la mamá no lo deja. Entonces es una historia que invita a los niños a creer en ellos mismos, en sus sueños, y a lograr que los adultos alrededor también confíen”.

“Yo he tenido una carrera como actriz muy afortunada y me siento muy agradecida, pero la producción me ha retado de otras maneras y me parece que de alguna manera también está complementando mi carrera como actriz mucho, me ha enriquecido mucho, me ha enseñado mucho”, afirmó.

Escuche la entrevista completa aquí:

Play/Pause Actriz Julieth Restrepo entre las mujeres más poderosas del país : “Es un reconocimiento muy lindo” 15:00 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: