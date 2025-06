Senado francés aprobó introducir el consentimiento en definición penal de violación

El Senado francés aprobó este jueves 18 de junio por consenso la introducción de la noción de consentimiento en la definición penal de violación y agresión sexual.

En una larga sesión que se prolongó pasada la medianoche, la proposición de ley que modifica los artículos correspondientes del Código Penal cosechó 323 votos a favor y ninguno en contra.

La iniciativa legislativa, con la que estos crímenes pasan a ser “todo acto sexual no consentido”, había sido ya adoptada por la Asamblea Nacional (cámara baja), pero debido a que el Senado introdujo algunos cambios menores, se deberá convocar una comisión mixta paritaria de las dos cámaras para lograr un acuerdo antes de que pueda entrar en vigor.

Es “una página importante de la historia penal”, dijo el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, al tomar la palabra en la sesión, y destacó que “no es un nuevo texto jurídico y técnico” sino uno de “humanidad y de esperanza”.

Tiene su razón de ser en el hecho de que “la sociedad francesa ha abierto los ojos sobre la amplitud y la banalidad” de las violencias sexuales contra las mujeres, dijo, especialmente a raíz del proceso de Gisèle Pelicot, que “invitó al conjunto de la representación nacional a actuar”.

Recordó que hasta ahora que el Código Penal definía la violación bajo cuatro criterios “que hubiera violencia, coacción, amenaza o sorpresa” y que eso hacía girar el examen de las causas hacia factores como el hecho de si la víctima se había resistido lo suficiente o no.

Al cambiar el paradigma para poner el foco en el consentimiento explícito, eso permitirá a la Justicia, según Darmanin, proteger mejor a las mujeres.

También situará a Francia en línea con la Convención de Estambul, recordó el ministro.

La ministra delegada de Igualdad, Aurore Bergé, señaló por su parte que consentir no es no decir no, sino “decir sí”.

“El consentimiento debe ser libre, claro, específico, previo y revocable”, recalcó citando la ley, “y no puede ser deducido solo del silencio o de la ausencia de reacción de la víctima”.

Desde la oposición, la senadora socialista Marie-Pierre de La Gontrie puntualizó que no se sabe si este debate, aunque sea histórico, será eficaz en la práctica para atajar las violencias sexuales.

Y es que en Francia, recordó, el 90 % de las mujeres violadas no denuncian, que el 90 % de las querellas se archivan y que solo el 1 % de los violadores acusados por sus víctimas son finalmente condenados.

A pesar del acuerdo que suscitó esta propuesta en el Poder Legislativo, la inclusión del consentimiento en la ley genera divisiones en el seno del feminismo francés.

Organizaciones como la Federación Nacional de Centros de información sobre los derechos de las mujeres y las familias (CIDFF), que se dedica a favorecer el derecho al acceso a los derechos, llamaron a votar a favor por considerar que “contribuirá a condenar mejor el delito de violación y a proteger mejor a las víctimas de violencia sexual”.

Otras, como Osez le Féminisme, eran contrarias a ello al considerar que la noción de consentimiento ya estaba implícita en la ley actual y que la nueva redacción es mucho más interpretativa.

Escuche W Radio en vivo aquí: