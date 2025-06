“Empezó con un sarpullido”: Mujer que fue amputada tras adquirir supuesta bacteria en Santa Marta

Tras conocerse un video que circula en redes sociales de una mujer identificada como María Preciado, quien señaló enfrentar problemas de salud tras nadar en las playas de Santa Marta, en la zona de Bello Horizonte, la Alcaldía del Distrito se pronunció.

Según mencionaron, una vez se conocieron los hechos, activaron la ruta para lograr comunicación con la mujer, manifestando desconocer la existencia de algún tipo de diagnóstico que detalle la situación de salud de la implicada, donde se confirme o desvirtúe lo manifestado por ella misma.

Precisamente para hablar sobre el tema, María Preciado pasó por los micrófonos de W Sin Carreta, donde contó los detalles de su historia.

“Estuve en el mar de Santa Marta de diciembre a enero, luego me salió un sarpullido en las zonas donde tenía el vestido de baño. Hubo un punto en que la piel no saba, consulte médicos, me dijeron que podría haber regresado el cáncer que tuve hace 20 años, pero no fue eso”, relató.

Asimismo, destacó que después de los exámenes que terminaron entre febrero y marzo, expertos llegaron a la conclusión de que era una infección que se le había desarrollado en la piel.

“Todo ese tiempo avanzó, cuando hizo crisis me tuvieron que hacer una cirugía de urgencia, fue una mastectomía, me quitaron todo”, reveló.

Vea la entrevista en W Sin Carreta: