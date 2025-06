“Trabajar con Al Pacino es una clase maestra”: María Camila Giraldo sobre la película ‘El Ritual’

María Camila Giraldo, actriz colombiana, habló en los micrófonos de La Hora del Regreso sobre su carrera y nuevos proyectos. Además, relató cómo fue su participación en la película ‘El ritual’, la cual es protagonizada el reconocido actor, Al Pacino.

Según comentó, todavía le cuesta creer lo que ha conseguido, “cuando estuve grabando con Al Pacino me tomó bastante tiempo aterrizar y decir que estaba actuando en inglés, en Estados Unidos. Es algo que todavía me pasa y no quiero que me deje de pasar, es una sensación muy linda y estoy demasiado agradecida”.

En esa línea, indicó que estar con actores de la talla de Al Pacino es una “clase maestra”. “Demandan más de mí, pero también me enseña mucho. Cuando estaba en esta película yo recuerdo que estaba en una máster class, él le da su 100% a las escenas, entonces me enseñó a tomar riesgos, a dar todo de mí”.

Entre otras cosas, aseguró que lo que más le gusta de actuar es “explorar la cantidad de dimensiones que tengo como humana, todas mis emociones, a sentir y no tener miedo. Es un constante aprendizaje y reflexión de mi presente”.

