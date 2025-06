Deco admite que “si las circunstancias se dan”, el Barça buscará fichar a Nico Williams

Nico Williams. I Foto: THOMAS COEX/AFP via Getty Images. / THOMAS COEX

Anderson de Souza ‘Deco’, director deportivo del Barcelona, ha admitido que “si las circunstancias de Nico (Williams) se dan”, el club catalán intentará su fichaje.

En una entrevista con ‘La Vanguardia’, el máximo responsable del fútbol azulgrana ha explicado que el Barça de Hansi Flick necesita reforzar la demarcación de extremo izquierdo.

“Como extremos solo tenemos a Lamine y a Raphinha (..) y cuando no tenemos a Lamine o Raphinha, el nivel del equipo baja. Después los nombres para reforzar esta posición están en función del precio y de la calidad”, ha dicho.

Y sobre la posibilidad de que el elegido sea Nico Williams, Deco ha comentado que lo principal para acometer un fichaje con el Barça es que el jugador “crea en el proyecto”.

“Lo de Nico no se dio la temporada pasada, aunque para mí entonces era más prioritaria la operación de Dani Olmo. Tanto Nico como otros jugadores a día de hoy demuestran ganas de venir. Si las circunstancias de Nico se dan, pues vamos a intentarlo”, ha resumido.

Preguntado sobre si esas circunstancias es que haya espacio salarial para inscribirle, el ejecutivo del Barcelona ha recordado que en el caso de Nico es “muy claro”.

“Nico tiene una cláusula, vamos a ver si es posible”

“Tiene una cláusula. Nos hemos reunido con su agente para saber lo que quiere el futbolista y, a partir de ahí, vamos a ver si es posible”, ha recalcado.

Más allá de que Nico Williams tenga una buena relación con Lamine Yamal, Deco ha comentado que en el Barcelona se interesan por la armonía en el vestuario.

“Tenemos un vestuario muy bueno. Queremos mantener esto. Lo más importante es que jugadores como Nico o Luis (Díaz) u otros nombres son futbolistas que quieren venir. Son gente buena, que tienen hambre y ganas de seguir triunfando”, ha insistido.

Sin embargo, no cree que esa amistad haya allanado el camino al Barça: “No, porque el nombre de Nico ya lo teníamos en la mesa la temporada pasada. La idea de Nico siempre la hemos tenido. El hecho de que sean amigos está bien, pero no le vamos a poner la tarjeta de amigos, esto no es un club de amigos, aquí venimos a trabajar y a intentar ganar”.

Joan García lo tiene todo para ser un gran portero para el Barça

En cuanto al fichaje de Joan García, Deco ha dicho que en el club le ven “todas las condiciones” para ser “un gran portero” para el Barça y ha recalcado que desde el club catalán “nunca” hablaron con el meta antes del final de La Liga.

“Hemos hablado con su representante diciéndole que si el jugador abría la opción del Barça pues que nos gustaría hablar con él. Y así fue al terminar la temporada. Nos sentamos con él y le explicamos la idea”, ha dicho.

Preguntado sobre si este fichaje incidirá en la marcha de Marc Andre ter Stegen, Deco ha recalcado que personalmente no tiene pendiente una conversación con el alemán.

“Esto no me toca a mí. Además, no hay ningún contrato en el que ponga que vas a jugar. A partir de aquí es el entrenador el que toma sus decisiones y cada jugador después tiene sus ambiciones”, ha comentado.

Szczesny, renovará; y el futuro de Ansu Fati

Además, ha desvelado que el meta polaco Wojciech Szczesny renovará su contrato y que Iñaki Peña también tiene contrato, por lo que el Barcelona tiene cuatro metas en nómina: “Ya tomaremos decisiones en su momento”.

En cuanto a las salidas inmediatas, Deco ha explicado que desde el Barça están “abiertos a no poner problemas” si Ansu Fati quiere salir.

“El Mónaco ha hablado con nosotros. Ansu tiene contrato, si él lo pide sería una cesión. Tiene 23 años, hablamos de él como si tuviera 30, pero para mí aún tiene mucho por crecer y aprender”, ha dicho.

El futuro de Araujo, De Jong, Christensen y Lewandowski

En cuanto a la posibilidad de que el club tenga que hacer “una venta importante” este año, Deco espera que no sea así y ha defendido al uruguayo Ronald Araujo, “uno de los mejores centrales del mundo” que renovó hace unos meses y que, además, “ha sufrido una temporada difícil, con críticas injustas”.

En cuanto a Frenkie de Jong, que tiene un año más de contrato, Deco ha dicho que el Barça tiene que “analizar las cosas con tranquilidad”, mientras que sobre Andreas Christensen, el director deportivo ha indicado que el equipo tiene cinco centrales y uno debe salir.

“El técnico ha de tomar decisiones. Como dice Hansi (Flick) ‘decision is job’”, ha resumido Deco, quien ha admitido que no está preocupado por buscar un relevo a Robert Lewandowski.

“Ferran se está convirtiendo en un nueve importante. También podemos jugar con Olmo de falso nueve. Y si viene Nico o Luis podemos jugar sin nueve fijo. No es un drama. Si te obsesionas en buscar un relevo de la calidad de Robert, no va a funcionar”, ha dicho.