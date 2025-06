No he recibido ningún tipo de comunicación: David Luna tras anuncio de UNP de fortalecer su esquema

Luego de la reunión en la Casa de Nariño del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (CORMPE), el director de la UNP, Augusto Rodríguez, reveló que ante los recientes hechos ocurridos en el país, como el atentado a Miguel Uribe Turbay, se decidió reforzar el esquema de seguridad de varios candidatos presidenciales.

Augusto Rodríguez señaló que por parte de la Unidad Nacional de Protección se reforzarán las medidas para Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, Enrique Peñalosa, Claudia López y David Luna.

Sin embargo, David Luna, que pasó por los micrófonos de W Fin De Semana y denunció un robo en su sede política, mencionó que la entidad no se ha comunicado con él para informarle del tema.

“ Desconozco esa información, me enteré por los medios de comunicación, pero no he recibido ningún tipo de comunicación que concluya alguna información por parte de esa entidad”, contó.

