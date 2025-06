Precandidato David Luna denunció robo en su sede política: “hay un proceso electoral con dificultades”

Recientemente, el precandidato presidencial David Luna denunció un robo en su sede política en donde se le robaron uno de sus computadores.

El también exsenador calificó el robo como un hecho no aislado y, por esta razón, pasó por lo micrófonos de W Fin de Semana, para relatar lo sucedido.

¿Cómo fueron los hechos?

“Ayer a las 4:00 de la mañana recibimos una notificación del sistema de alarmas sobre que había una intrusión en la oficina. Varios efectivos de la Policía llegaron y determinaron que, en efecto, personas ingresaron a la oficina por una de las ventanas y robaron un computador”, contó Luna.

Por lo anterior, comentó que “ esto genera preocupación y zozobra ” y que, en esa línea, se está “en un proceso electoral con muchas dificultades”.

“Lamentablemente lo que estamos viviendo en la política colombiana, pero también en las calles, nos obliga a exigirle al Gobierno y a las autoridades que entendamos que es fundamental proteger a los ciudadanos para que puedan caminar y hacer política tranquilamente”, subrayó.

“Esto hace parte de una serie de eventos que me han pasado que no dejan de ser preocupantes”, contó.

¿Qué había en el computador robado?

El precandidato presidencial Luna contó que “es un computador de la coordinadora administrativa de la campaña. Seguro había información pública y estratégica, no hay nada que ocultar, pero será información sobre decisiones que tomamos en materia de campaña y eventos”, contó.

“Las autoridades han recomendado ser cuidados con la información contenida en ese equipo con relación a lo que vayamos a desarrollar en días futuros”, dijo.

Reforzamiento de su esquema de seguridad

El viernes, 20 de junio, teniendo como antecedente el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, la Unidad Nacional de Protección (UNP) informó que reforzará el esquema de protección de algunos precandidatos y candidatos presidenciales, dentro de los que se encuentra David Luna.

Sin embargo, Luna mencionó que la entidad no se ha comunicado con él para informarle del tema.

“ Desconozco esa información, me enteré por los medios de comunicación, pero no he recibido ningún tipo de comunicación que concluya alguna información por parte de esa entidad”, contó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

