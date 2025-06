Beneficiarios del PNIS se preparan con olla comunitaria en Cúcuta para continuar con su protesta

Cúcuta

Se cumple el segundo día de protesta pacífica por parte de los beneficiarios del PNIS en la gobernación de Norte de Santander, las alcaldías de Sardinata y Tibú. Campesinos que se concentran en estas zonas, exigen que el gobierno nacional les cumpla lo prometido desde el año 2017.

“Esto no es nuevo, eso lo hemos llamado como una muerte anunciada. Nosotros hemos estado acá en Cúcuta, después de lo sucedido, desde el 16 de enero, por los enfrentamientos de las dos guerrillas. Muchas personas tuvieron que abandonar sus tierras y muchos de ellos hacen parte del programa de sustitución de cultivos ilícitos del 2017″ dijo Alexander Molina, beneficiario del programa.

Más información Productores de cebolla roja en el Catatumbo están a la expectativa por visita presidencial

Resaltan que tras lo sucedido al norte del departamento, tan solo se ve una respuesta en materia de fuerza pública, más no en inversión social. “El gobierno nacional lanza un programa, RenHacemos Catatumbo, cuando aún no le ha cumplido a 2.600 familias (...) nosotros sí cumplimos, arrancamos todas las matas”.

Pidió que no sean tildados como guerrilleros por ser parte del Catatumbo. “Necesitamos que la gobernación se siente, que haga el llamado al gobierno nacional, porque cada vez que hacen un llamado en el territorio, sin tener en cuenta las instituciones territoriales, esto va a suceder”.

Más información Lluvias han afectado las vías que comunican a Colombia con Venezuela, en el estado Táchira

Los palacios municipales en municipios como Tibú y Sardinata también se encuentran bloqueados por los beneficiarios del PNIS y se anunció la llegada de más campesinos a la ciudad de Cúcuta.

“Ayer engañaron a la gente, diciendo que iba a darse una mesa de diálogo y no se ha dado. Queremos decirles que acá estamos bien, cómodos porque es nuestro territorio. Si hoy no se da la mesa, acá amanecemos. Vienen dos buses de La Gabarra y no se les haga extraño que amanezcan ollas comunitarias y se bloqueen las vías, porque son muchas las personas que llegarán”.

Mientras tanto, autoridades continúan rodeando la Cúpula Chata para garantizar el ingreso y salida de los funcionarios y contratistas departamentales, sin inconvenientes.