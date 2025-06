Excomandantes de las Farc reconocieron crímenes ante víctimas en Caicedo, Antioquia

Durante la Audiencia Regional de Reconocimiento en Caicedo, Antioquia, siete excomandantes de las Farc reconocieron su responsabilidad por los secuestros cometidos en este departamento, en el norte de Chocó, el sur de Córdoba, Caldas y Risaralda. Dentro de los que se cuenta estuvo el secuestro y asesinato del exgobernador de Antioquia Guillermo Gaviria y su comisionado de paz, Gilberto Echeverri Mejía, ocurrido en 2003.

Uno de los comparecientes fue Jhover Man Sánchez, conocido como ‘Rubén Cano’, quien reconoció su responsabilidad por el secuestro del integrante de la fuerza pública Guarne Tapias, quien fue masacrado el 5 de mayo de 2003 en el mismo hecho en el que fueron asesinados el exgobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y el exconsejero de Paz, Gilberto Echeverri. Sánchez también secuestró a Pedro José Guarnizo, quien sobrevivió a estos hechos.

“Esta política se nos salió de las manos, acepto que no pensaba en el dolor de las víctimas cuando hacíamos estos hechos”, dijo.

Sobre otros delitos, explicó: “Me faltó control sobre mis hombres para que no ocurrieran los hechos que las víctimas han narrado, que sufrieron violencia sexual, no lo ponemos en duda, y también las víctimas de torturas”.

Otro excomandante que reconoció responsabilidad fue Pedro Baracutao, quien fue comandante del Frente 34 entre 2008 y 2017, también integró el Estado Mayor del Bloque entre 2014 y 2017, y operó en el centro-sur occidente de Antioquia, hoy es representante a la Cámara por el Partido Comunes.

“Sé que todas las acciones que hicimos y que hoy son conductas no amnistiables no debieron haber sucedido. La guerra es inhumana, las víctimas no tendrían por qué haber sufrido ese dolor”, contó.

Baracutao reconoció el secuestro de Gloria Urrego, quien fue retenida en 2014 por el Frente 34 junto al general Rubén Alzate Mora. “Fuimos nosotros los que la secuestramos en función del control territorial, este hecho produjo una ruptura en las negociaciones, fue un hecho confidencial. (…) no debió sufrir por las largas caminatas”.

Esta audiencia fue presidida por la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, relatora del Caso 01, quien está acompañada por las magistradas Nadiezhda Henríquez Chacín, Lily Rueda Guzmán y Marcela Giraldo Muñoz.

Los excomandantes que asistieron a esta audiencia fueron, Luis Óscar Úsuga, conocido en las Farc-EP como ‘Isaías Trujillo’ o ‘El Viejo’, Jesús Mario Arenas, conocido como ‘Marcos Urbano’, Rodolfo Ruiz Restrepo, conocido como ‘Víctor Tirado’, Martín Cruz Vega, conocido como ‘Rubín Morro’, Ovidio Antonio Mesa Ospina, conocido como ‘Anderson’ o ‘Carranza’, Pedro Baracutao, conocido con el mismo nombre en la antigua guerrilla, Jhover Man Sánchez Arroyave, conocido como ‘Rubén Cano’ o ‘Manteco’.

Cabe recordar que La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP los imputó en septiembre de 2024 como máximos responsables regionales de crímenes de guerra y de lesa humanidad que no pueden ser amnistiado, dentro de los que se cuentan: Toma de rehenes, graves privaciones de la libertad, asesinato, violencia sexual, tortura, desaparición forzada, atentados a la dignidad personal y tratos crueles e inhumanos,