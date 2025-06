El sindicato del DANE expone en Caldas los riesgos al eliminar la territorial centro - occidente

Manizales

La regional Centro - occidente reúne a los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío y Tolima, donde trabajan 73 personas. La presidenta nacional de Sintradane, Paola Raquel Hernández Peña, denuncia que, al parecer, desde hace un año y medio se trabaja desde nivel central en la reestructuración de la planta, pero a los empleados les notificaron a finales de marzo.

“Justifican que hay algunas territoriales con carga operativa, hay opciones para manejar esta situación y alivianar la carga, por eso venimos a contar y a denunciar que el DANE quiere desterritorializar esta sede centro - occidente. La semana pasada se emitió una resolución que tiene una transición hasta diciembre, entonces la idea es que la presidencia se entere de esta situación para que la deroguen”.

Desde la sede en la capital caldense, anuncian que seguirán alzando su voz en contra, porque en cualquier momento iniciarían los despedidos, así lo manifiesta Cristian Holguín, presidente comité seccional Manizales. “Es fundamental mantenernos y consolidarnos engranados como región para dar resultados como hemos hecho a lo largo de los años. Desde el inicio de esta reorganización hemos considerado que no se realizó adecuadamente, fue rápido y el sentir general es de inconformidad y, a raíz de esa resolución que oficializa eliminar la territorial, daremos la batalla para no desaparecer”.

La importancia de que una entidad estatal haga presencia en la región es primordial, ya que da empleos, pero también punto de referencia ante nivel central, por lo que reclama que no es positivo unirse la sede con Antioquia, así lo referenció el diputado Jahir de Jesús Álvarez.

“La reorganización del gasto no quedaría en Caldas, sino en Medellín, es preocupante porque los empleados no esperaban esta situación, nos interesa defender lo que tiene que ver con el departamento porque no podemos convertirnos en un pueblo pequeño, donde se llevan todo y acaban con las empresas e industrias, por el contrario, debe haber desarrollo de la región y es tener las entidades del Estado funcionando aquí, por eso defendemos nuestra autonomía”.

El sindicato asegura que el año pasado se realizó un censo económico en que se incumplieron los tiempos, por lo que denunciarán a la presidenta de la entidad, Piedad Urdinola, ya que no hay mayor información al respecto.