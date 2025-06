C. Democrático, Cambio Radical e independientes no participaron en trámite para subsanar pensional

Las bancadas del Centro Democrático, Cambio Radical y al menos cuatro congresistas de los partidos independientes decidieron no participar este fin de semana en las sesiones convocadas por la Cámara de Representantes para subsanar el trámite de la reforma pensional.

Esos congresistas han coincidido en que las sesiones fueron citadas, presuntamente, de forma irregular, lo que, a su juicio, configura un nuevo vicio de procedimiento.

Desde el Centro Democrático aseguraron que la convocatoria fue “una actuación prevaricadora”, pues se anunció el proceso para subsanar la reforma sin quórum decisorio ni tras aprobar el orden del día.

En un comunicado firmado por su director, Gabriel Vallejo, la colectividad señaló “el Gobierno Nacional y las mayorías de la Cámara ignoraron todas las advertencias y están reiterando los vicios ya evidenciados”. Y añadieron que se abstendrían de participar “en un proceso legislativo absolutamente irregular”.

Por su parte, Cambio Radical también dejó constancia de su rechazo a la sesión, al considerar que la citación no cumplió los requisitos de ley. Señalaron que el presidente de la Cámara no firmó la convocatoria junto con los dos vicepresidentes y que esta no fue enviada con los tres días de antelación necesarios. Además, advirtieron que el documento recibido por la Cámara desde la Corte no incluía la providencia.

“La bancada no puede ser partícipe de un acto que configuraría un prevaricato (...) se vulnera derechos fundamentales y profundiza los vicios del proceso legislativo”, señalaron.

A esto, se sumaron los representantes Catherine Juvinao y Alejandro García (Alianza Verde), así como Juan Sebastián Gómez y Julia Miranda (Nuevo Liberalismo), quienes se retiraron del debate por considerar ilegal la citación a la plenaria.