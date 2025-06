Mis Preguntas | “No concibo mi vida sin él”: María Carolina Hoyos, hermana de Miguel Uribe Turbay

María Carolina Hoyos, hermana del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, pasó por los micrófonos de Mis Preguntas, con Roberto Pombo, para hablar sobre el intento de homicidio contra su hermano en Bogotá.

Para iniciar, revivió el recuerdo más antiguo que tiene con Miguel, “me acuerdo el día que salimos, mi mamá y yo, del laboratorio Gómez Vesga, en Bogotá, con la prueba positiva de que estaba embarazada, me acuerdo desde ese momento. Todo el embarazo de mi mamá fue espectacular porque yo tenía 14 años y yo seguía jugando con muñecas, pero yo reemplacé a mis muñecas por mi príncipe Miguel”.

Asimismo, señaló que Miguel fue un niño muy juicioso, “siempre fue más adelantado que los demás. Miguel aprendió los colores antes que los niños de su edad, era más avanzado del común de los niños. Además, era perfeccionista. Pintar era uno de nuestros planes favoritos. Desde muy chiquito en nuestra casa había piano, así que le fascinaba tocar piano y tuvo profesor desde muy chiquito”.

Por otra parte, habló sobre la relación que tuvo con Miguel Uribe luego del asesinato de su mamá, Dina Turbay, “era mi bebé, mi muñeco. Fueron cuatro años maravillosos porque mi mamá me dio mucho espacio con mi hermano, la espera fue muy dolorosa para nosotros, fueron seis meses espantosos. Y el día que matan a mi mamá a nosotros nos separan, quiere decir que no solo perdí a mi mamá, sino que también perdí a mi hermano. Nos separan porque nosotros somos de padres distintos”.

Agregando que “dejar de vivir juntos, separarnos por culpa de la guerra fue absolutamente doloroso para nosotros. Nuestra abuela fue una mujer muy importante en nuestra relación porque ella fue la encargada de que nosotros nunca perdiéramos contacto”.

En cuanto a su abuela, la señora Nydia Quintero, aseguró que “fue una mujer que no descansó un día buscando la liberación de mi madre. De hecho, yo me acuerdo que yo la acompañé varias veces a Medellín, ella mandaba el mensaje que estaba dispuesta a canjearse por mi mamá”.

Además, detalló que “desde hace seis meses mi abuela no habla tanto, lo que repetía todos los días era ‘hay que hacer lo correcto siempre’. Pero si le ponen un bolero o a rezar el rosario lo hace perfecto, pero está muy calladita y el día del atentado, una hora antes, le dijo a su enfermera, ‘hay que ponerle un pañuelo blanco a Miguel en la cabeza’”.

Por otra parte, María Carolina mencionó que el día del atentado se encontraba terminando el Camino de Santiago, “por la diferencia horaria, me acosté a dormir como a las 11 de la noche y quedé fundida, eran como las 2:30 de la mañana y me llaman mis hijos y me cuentan que acababan de atentar contra el tío Miguel, yo les dije que eso era un refrito, que no vieran redes, les dije que eso era una noticia de hace 35 años y que se trataba de la abuelita Diana que la mataron y colgué, a los cinco o diez minutos me llaman y me dicen que sí era verdad. Ahí empezó Cristo a padecer”.

Además, aseguró que en su línea de posibilidades solo existe una que es el milagro, “lógicamente verlo es muy doloroso, ver a una persona que uno quiere tanto, que es como su hijo, en una cama, en coma, lleno de aparatos, es muy doloroso, pero he leído tantos casos de milagros que estoy más que esperanzada y convencida que en este caso de Miguel va a haber un milagro o ya se está dando”.

Hoyos Turbay también dijo que cuando pudo hablar con el neurocirujano Fernando Hakim, quien atiende a su hermano desde el día del atentado, le dijo que “el 98% de las personas que tienen una lesión como la que tuvo mi hermano mueren, es decir nosotros estamos en el 2%, eso es parte de nuestro milagro”.

“Hoy mi universo es Miguel, no me he detenido a analizarlo políticamente, mi rol es como hermana, como mamá. Yo estoy representando a mi mamá en esto y mi único análisis es que Miguel es papá, esposo, hijo, hermano y esperamos que él pueda volver a estar dentro entre nosotros, oírlo hablar, cantar, él es un ser humano fantástico, eso es lo que estoy esperando, ese es mi análisis y de ahí no me voy a mover”, puntualizó.

“Colombia merece vivir en paz”

Entre otras cosas, Hoyos Turbay fue enfática en decir que “Colombia merece vivir en paz y creo que esto no tiene tinte político y lo digo como mamá, como colombiana. Yo tengo las banderas, gracias a mi abuela Nydia, de la solidaridad, y hemos buscando durante 50 años en esa organización, construir la paz. Nosotros estamos comprometidos con la paz, las familias no se pueden seguir descompletando por cuenta de la violencia y de la guerra”.

En ese orden de ideas, reveló que: “yo juraba que tenía inmunidad, pensé que ya había sufrido lo suficiente, que había puesto mi grano de arena y que nunca en la vida me iba a volver a tocar algo ni parecido a lo que estoy viviendo, pero me di cuenta que no, que la inmunidad no existe”, destacó.

Además, se refirió a la posibilidad de conseguir la paz en Colombia, “yo sí la veo real y si no, no tiene sentido. Todos tenemos que apostarle a la paz, pero Colombia, para ser una Nación próspera, merece vivir en paz. Todos los que tenemos nuestra vida acá necesitamos y merecemos vivir en paz, todos tenemos que aportar a esto.”

¿Le gustaría que Miguel Uribe continuara con su carrera política?

En cuanto a este tema, María Carolina Hoyos dijo: “yo busco que Miguel salga mejor de lo que está, que esté bien y perfecto. Este dolor nos va a ser mejores personas a todos, en el caso de Miguel espero que él pueda ser feliz y se desarrolle tal cual como sean sus anhelos, uno no sabe cuál va a ser su anhelo, así que yo lo acompañaré en lo que lo haga feliz”.

¿Qué significa ser Turbay en Colombia?

“Es una familia, como muchas, emigrantes, que se establecieron en este país y con una alta vocación de servicio. Yo creo que nosotros en el ADN, todos a su manera, tenemos un propósito adicional a vivir bien. Para nosotros, el tema familia ha sido muy importante, nosotros somos unidos, nos queremos y nos respetamos, somos liberales en esencia, quiere decir que somos tolerantes de las ideas ajenas”, aseguró.

Puntualizando que “ser Turbay es estar unido a nuestra familia, es tener un propósito superior, es solidaridad”.

Por otra parte, María Carolina aseveró que tras el atentado a su hermano ha tenido que revivir lo que sufrió con el secuestro y asesinato de su madre, “yo estoy viviendo las peores horas de mi vida, estoy recordando lo que le pasó a mi mamá, es como vivir todo de nuevo. Ver a mi hermano debatirse entre la vida y la muerte lo hace a uno ver lo importante y en este momento lo importante es que mi hermano se salve”.

Añadiendo que “quiero volver a abrazar a mi hermano, decirle que lo amo. Tengo una tusa tan horrible, me senté a leer todos los chats con él y todo el tiempo nos decimos que nos amamos, nosotros tenemos una relación muy amorosa y no concibo mi vida sabiendo que él no está”.

Por último, relató que estos días en el hospital se ha encargado de cantarle a Miguel la canción que le cantaba cuando eran pequeños, “hacemos agenda de todas las cosas que vamos a hacer juntos, a dónde vamos a llevar a nuestros niños a comer un domingo. Hemos hecho unas agendas espectaculares de todo lo que vamos a hacer en familia, estoy segura que esa agenda la vamos a cumplir”.

“Mi vida está pausa y no debería porque ya llevamos algo más de 16 días, y estoy haciendo un esfuerzo para retomar mi vida, pero me cuesta. El tema principal es Miguel, pero la espera se está haciendo larga, es una pesadilla, pero parte de la fe es poder esperar y entender que los tiempos no son de uno”, afirmó.

Vea la entrevista completa a continuación: