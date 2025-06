Ratifican condena contra el papá de Silvestre Dangond por atropellar a un mototaxista en Valledupar

La decisión, proferida por la Sala Civil, Familia y Laboral, avala el fallo emitido en marzo de 2025 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar. En ese fallo se declaró la responsabilidad civil extracontractual de Dangond Baquero y se le ordenó indemnizar económicamente a la víctima, Alejandro Guillermo Nieves Martínez, quien hoy enfrenta secuelas físicas y emocionales severas a raíz del siniestro.

¿Qué ocurrió en el accidente?

El hecho se registró el 10 de diciembre de 2020, en la calle 14 con carrera 18A del barrio San Vicente, en Valledupar. Según el expediente, William Dangond conducía una camioneta que embistió a Nieves Martínez, quien se movilizaba en su motocicleta mientras trabajaba como mototaxista.

El impacto causó graves lesiones en la víctima, incluyendo fracturas múltiples que comprometieron su movilidad y lo dejaron sin posibilidad de seguir trabajando. En sus declaraciones, Nieves expresó: “Durante casi cinco años he librado una dura batalla por mi recuperación y mi calidad de vida”, palabras que acompañó con imágenes en redes sociales donde se le observa con tornillos en una de sus piernas.

¿Qué indemnización deberá pagar?

El tribunal dispuso una compensación millonaria, detallada en el fallo ratificado y difundido por el diario local El Pilón. Entre las medidas se incluyen:

$51.222.272 por lucro cesante consolidado, monto que corresponde a los ingresos que la víctima dejó de percibir debido a la pérdida de su capacidad laboral.

28 salarios mínimos legales vigentes (SMLV) por daño moral.

20 SMLV por daño a la vida de relación.

28 SMLV adicionales para cada uno de los hijos de Nieves Martínez: Kelly Johana, Yeison David y Yair Enrique Nieves Romero.

Se estima que el total podría superar los $150 millones, dependiendo de la actualización de los salarios mínimos y otros factores adicionales relacionados con la reparación integral.

La noticia ha suscitado amplios debates en redes sociales. Mientras algunos expresaron empatía por la víctima, otros criticaron la tardanza de la justicia. Comentarios como “eso no es nada, a ese pobre hombre, el señor William Dangond le dañó la vida, sus sueños, pero arriba hay un Dios que castiga. Debería ir preso, pero en este país las leyes son para el que no tiene plata, la conciencia no lo dejará tranquilo, él sabe lo que hizo" y “¿Cinco años para esa decisión? Ellos tienen plata, pero a ese pobre señor el papá de Silvestre Dangond le dañó la vida" se hicieron virales.

Silvestre Dangond, por su parte, no ha emitido declaraciones públicas al respecto. Actualmente, el artista atraviesa uno de los momentos más exitosos de su carrera musical, con una gira nacional que ha agotado entradas en varias ciudades.