“La Fiscalía no probó nada”: Jaime Granados en defensa del expresidente Uribe

En el primer día de alegatos finales por parte de la defensa del expresidente Álvaro Uribe en el marco del juicio en su contra por supuesta manipulación de testigos, su defensa técnica, por medio del abogado Jaime Granados, realizó una exposición de motivos por los cuales señalan que el ex primer mandatario nunca dio órdenes de sobornar o buscar “torcer” el testimonio de Juan Guillermo Monsalve.

Según Jaime Granados, durante el juicio no se probó de ninguna manera que el expresidente Uribe haya dado una orden ilegal ni a Diego Cadena (quien terminó también procesado por el escándalo) ni a Enrique Pardo Hasche, quienes tuvieron contacto con Juan Guillermo Monsalve, y los dos guardaron silencio cuando fueron llamados a declarar.

De acuerdo con la defensa técnica del expresidente Uribe, la Fiscalía en el escrito de acusación lanzó una especie de “atarraya” queriendo mirar qué “caía” y a su juicio “no cayó ningún pez, ninguna prueba” que fortalezca la teoría de la Fiscalía. Incluso planteó que desde el ente investigador se ha tergiversado declaraciones dentro del proceso dándoles el sentido que quiere la Fiscalía.

“No solamente la Fiscalía no probó la hipótesis general de determinación ubicada en el escrito de acusación, sino que además no generó ni el más mínimo esfuerzo de llegar a ello (...) no es cierto que el abogado Diego Cadena estuviera realizando actividades investigativas a como diera lugar para conseguir a Juan Guillermo Monsalve Pineda, su retractación”, dijo Jaime Granados.

Para Jaime Granados, en sus conclusiones ya avanzada la tarde, “queda claro que la Fiscalía no probó nada con relevancia penal, en contra de lo que dice su escrito de acusación, por supuesto en contra de lo que prometió en su teoría del caso” sentenció.