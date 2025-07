MinJusticia Montealegre anuncia que el 20 de julio presentarán los “estatutos” de la paz total

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, en medio del acto de posesión de sus dos nuevos viceministros, Olga Lucía Claros (viceministra de política criminal) y Yefferson Dueñas Gómez (viceministro de promoción de justicia y quien fue abogado de Álvaro Leyva ante la Procuraduría), anunció que el próximo 20 de julio serán presentados los “estatutos” de la paz total que buscarán “desarrollar” esta política del presidente Gustavo Petro.

Según el ministro Montealegre, dichos “estatutos” contendrán dos temas centrales.

El primero de ellos será el marco de sometimiento que busque permitir a las organizaciones al margen de la ley “colaborar” con la justicia y luchar contra el narcotráfico. El segundo eje central se enfocará en el marco jurídico que debe “acompañar” la desmovilización de estas estructuras ilegales.

“Queremos además de un gran estatuto que desarrolle la paz total, que permita un acuerdo, que tenga un equilibrio entre las necesidades de paz y las necesidades de justicia. No va a haber impunidad para ningún grupo, no se equivoquen, este no va a ser un proceso de impunidad, va a ser un proceso que va a armonizar y ponderar el derecho fundamental a la paz” dijo el ministro de Justicia.

El ministro Montealegre además prometió “otras” agendas legislativas que vendrán en camino en el último año de gobierno del presidente Gustavo Petro. Según Montealegre van a trabajar como si apenas estuviera comenzando el Gobierno.

“Vendrá también una agenda de reforma a la justicia, que empezaremos a coordinar desde la base, con los sindicatos, con las asociaciones de funcionarios, de jueces, de fiscales, no será una reforma que se haga desde la cúspide del Estado sino desde el contrario, desde las bases hacia la cúspide”, manifestó.

Dentro de los asuntos que anticipó el ministro Eduardo Montealegre se encuentra además que le pondrán la “lupa” a la justicia de familia, comercial, pero además a la justicia arbitral “un ámbito en donde se han denunciado graves casos de corrupción. Se han presentado escandalosos casos de violación de la ley que deslegitiman ese tipo de justicia” agregó dejando ver uno de los temás de especial interés del ejecutivo.