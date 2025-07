“¿De dónde se les puede ocurrir que yo haya cometido un delito?“: Carlos Ramón González en audiencia

Luego de que el Tribunal Superior de Bogotá ordenara su captura para que sea detenido preventivamente en la cárcel por el caso UNGRD, el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, defendió su inocencia y aseguró que, al hacer una introspección hacia sus actos como funcionario, no encuentra que haya cometido delito alguno y se siente perseguido como “en las películas cuando incriminan a alguien”.

“Yo me examino en cada una de mis conductas y no encuentro una que me diga que por ahí haya cometido un error (...) cada uno de los exámenes que hago es, ¿de dónde se les puede ocurrir que yo haya cometido un delito? ”, señaló el exdirector también del DNI.

Según González, la Fiscalía lanzó una especie de “atarraya” acusándolo de un montón de delitos cuando, a su juicio, nunca se encontró con Olmedo López en pasillos y las declaraciones de este testigo, de acuerdo con González, nunca han tenido sustento. El exdirector del DAPRE dijo, presuntamente desde Nicaragua, que se siente víctima de una persecución judicial.

“A mí sí me asusta esto porque, (inaudible), estamos ante una dictadura de no sé de qué tipo. ¿Yo soy sospechoso por qué? ¿Por ser amigo del presidente? ¿Por haber sido guerrillero? A mí sí me asusta, si se supone que somos un sistema democrático”, sentenció.

Bajo la óptica de Carlos Ramón González se ha decidido creerle a las falacias y el “linchamiento mediático” del que ha sido objeto, según él, tras las incriminaciones que le hizo Olmedo López: “Se le cree a un señor que no es capaz de hilar un testimonio (...) claro, lo pegan a un entramado de corrupción y entonces Carlos Ramón es el corrupto, ¡no señor! Entonces cualquiera de ustedes podría serlo si el tipo lo hubiera mencionado y se los hubiera encontrado en cualquier esquina del país” dijo.

Y agregó además: “me siento ante una tremenda injusticia. ¡Ah no! Captúrenlo por sospecha, así como cuando el marido le casca a la mujer, ¿por qué me cascó? Por sospecha. Ese no puede ser un estado garantista”, afirmó el exdirector de inteligencia.

Durante su intervención, el exdirector del DAPRE no precisó si se entregará a las autoridades para que se haga efectiva la orden de captura, asunto que fue apelado por la defensa y fue remitido -en efectivo devolutivo, es decir que la orden de captura sigue vigente y activada- a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema para que, en segunda instancia, mantenga o modifique la medida de aseguramiento.