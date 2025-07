“Hoy hay mucha música más superficial, pero hay cosas sobre las que cantar”: Claudio Narea

Claudio Narea, quien fue guitarrista de la reconocida banda chilena de rock Los Prisioneros, habló en los micrófonos de la Hora del Regreso sobre su época en la agrupación y también sobre la actualidad de la música y su perspectiva de la industria, en donde ofreció su perspectiva puntual de dos géneros.

Narea inició hablando sobre el paralelo de las letras de Los Prisioneros y las letras de la música en la actualidad.

Allí mencionó que se trata de “tiempos distintos”; sin embargo, puntualizó que le llama la atención que actualmente “hay mucha música más superficial”.

“En nuestro tiempo, para nosotros, era normal. Las letras y las canciones eran como lo que debía cantarse porque nosotros estábamos en dictadura; había algo qué decir", agregó.

Narea enfatizó en que, igualmente, hoy por hoy también hay algo qué decir, puesto que “hay una especie de dictadura mundial, sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos, que están tratando de silenciarse voces y todo eso se está pareciendo un poco a una dictadura”.

“Hay cosas que cantar hoy”, haciendo referencia a que hay temas importantes sobre los que se debería hablar en las canciones.

El artista dijo que en el mundo “están pasando cosas y son extrañas. La música va por otro camino y, sin embargo, las canciones de Los Prisioneros vuelven un poco a ser actuales”.

“Yo toco por muchos países y para un público muy amplio, entonces muchos niños y muchos jóvenes van a los conciertos y se sienten muy conectados con la música de Los Prisioneros. Lo que sí te puedo decir es que hay cosas que cantar hoy día, y la música y la ficción conecta con eso”, subrayó.

Así, el exguitarrista de la banda dijo que el tiempo actual de la música “es difícil, muy raro y muy engañoso”.

“Creo que la música es un arte, debería ser un arte. Uno ve que hay fenómenos artísticos, por ejemplo, el último que me pareció increíble fueron estos argentinos de CA7RIEL & Paco Amoroso, que conjugan las dos partes: lo comercial con lo artístico , y eso me parece que es una buena combinación, como The Beatles, pero la música de trap y reguetón, en realidad, no tiene mucho de artístico; a mí, por lo menos, no me dice mucho ”, reveló.

Puntualmente, sobre la música de la banda resaltó: “siempre que pasan los años la gente vuelve a entusiasmarse por la música de los prisioneros. Vuelven a hablar, vuelve a salir alguna nota en algún diario o en la televisión. Cada año que pasa siempre es lo mismo”.

