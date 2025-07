Alemania superó 2-0 a Polonia en la primera fecha de la Eurocopa Femenina

Jule Brand lideró a Alemania con un gol y una asistencia para acabar con la resistencia de la debutante Polonia, que aguantó y plantó cara hasta la segunda parte a la ocho veces campeona de Europa comandada por una incansable Ewa Pajor en el estadio Arena St-Gallen

Alemania fue de menos a más en un partido que dominaba, pero en el que no fue capaz de convertir sus claras ocasiones de gol ante una selección polaca atrevida con un plan claro de buscar el contraataque con Ewa Pajor y sostenida por Kinga Szemik, que se mostró atenta para frenar a Jule Brand.

Mientras, las ocasiones más claras de Polonia llegaron de dos futbolistas que han destacado en la Liga F, Ewa Pajor y Natalia Padilla.

La capitana ha brillado en su primera temporada en el Barcelona convirtiéndose en la máxima goleadora de la liga española y Padilla aprovechó su año de cesión en Sevilla para convertirse en la máxima goleadora del equipo antes de volver al Bayern. Pero sus tiros fueron rechazados por la defensa germana.

Alemania no encontraba el camino al gol y, además, sufrió la lesión de su capitana Giulia Gwinn en el minuto 40, que se vio obligada a abandonar a su equipo mientras la afición alemana se puso en pie para corear su nombre. Carlotta Wamser, de 21 años, entró en su lugar.

Pero la selección de Christian Wück salió decidida tras el descanso y Brand no se lo pensó al recibir el balón. Con atrevimiento y descaro, la futbolista del Olympique Lyonnais puso el 1-0 con un zurdazo ajustado desde la frontal del área para adelantar a su equipo en el minuto 52.

Alemania seguía atacando una y otra vez porque sabía que no podía estar tranquila con tan solo una ventaja de un gol, como demostró Pajor en cuanto cogió el balón y salió al ataque con un chut que despejó como pudo la defensa después de que no pudiera atraparlo la veterana guardameta Ann-Katrin Berger.

Polonia intentó no venirse abajo y su capitana seguía intentándolo, pero Alemania no dejó escapar el partido. La superioridad germana se impuso con un segundo gol que llegó gracias a un testarazo de Lea Schüller tras un centro medido de Brand en el minuto 66 que coloca a las ocho veces campeonas de Europa líderes del Grupo C.

Escuche W Radio en vivo aquí: