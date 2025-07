¿En qué quedó el acueducto de Tierradentro, Montelíbano?

Montería

En noticia de seguimiento, W Radio conoció que el contrato que buscaba la culminación del esperado acueducto de Tierradentro, en Montelíbano, sur de Córdoba, finalmente será liquidado, pese a las millonarias inversiones que, en su momento, anunció la cuestionada exgerente de Aguas de Córdoba, Gloria Cabrales.

Según el actual gerente de la entidad, Maruem Jabib Janna, “hace más de un mes se sacó el acto administrativo del inicio de la actuación administrativa y traslado del informe pericial a contratista e interventoría, el cual era necesario para poder sacar el acto administrativo de terminación unilateral por necesidad del servicio y posterior liquidación”.

Sobre el futuro de la obra, el funcionario explicó que “por instrucciones del fallo de un juez, se hace necesario armar un nuevo proyecto y buscar su viabilidad financiera”.

Cabe recordar que, esta obra fue catalogada como crítica por parte de la Contraloría General de la República, luego de que tuviera una supuesta inversión inicial de $1.985.398.126. Posteriormente, tuvo tres adiciones por el orden de los $280 millones, $188 millones y $520 millones.

Pese a los anuncios de recursos públicos, la misma comunidad de Tierradentro había advertido que esa obra se podría demoler porque expertos habían señalado que no cumplía con la norma de sismo resistencia.

Hoy, cuando el proyecto sería inviable, la comunidad de Tierradentro señaló que la no culminación de la obra tendría un fuerte impacto en la población, teniendo en cuenta que el panorama se agudiza en temporada seca.

“Nos sentimos engañados al saber que somos un corregimiento tan grande y no contamos con uno de los servicios más importantes para el ser humano como lo es el agua potable. No contamos con servicio de saneamiento básico, no tenemos un buen servicio de electricidad, no hay vías terciarias hacia las veredas; o sea, no contamos con vías en buen estado”, manifestó un habitante de la zona a La W Radio.

“Sentimos la ausencia de las entidades municipales, departamentales y nacional en nuestro territorio, pese a que esta zona fue epicentro de la violencia (…) Seguimos en el mismo abandono”, agregó.