Julio Casas respondió por señalamientos sobre posible vinculación en el homicidio de Jaime Vásquez

Julio Casas respondió, en una carta, por señalamientos revelados en El Reporte Coronell, el pasado miércoles 2 de julio del 2025.

Casas señaló que “se pretende señalarme de unos hechos de los que, por obvias razones soy ajeno, pues mi condición de privado de la libertad desde el 07 de noviembre de 2019 hasta la fecha, se me imposibilita tener contacto con el exterior como pregona el reporte”.

Así mismo indicó que “es oportuno indicar también, que el señor Coronel desconoce y distorsiona mi situación actual, pues dice... “Julio Cesar Casas Pacheco, está preso, condenado a 18 años de prisión...”,... “pero es tan influyente!, que no lo han podido trasladar a una cárcel de máxima seguridad, sigue cómodamente preso en la cárcel de Cúcuta”; afirmación que se constituye en falacia, pues para empezar, el 06 de diciembre de 2022, fui trasladado a Girón y el pasado 16 de abril de 2025 a la Cárcel de Combita en Boyacá, centro de reclusión desde el cual, escribo estas líneas".

Finalmente, Julio Casas a través del escrito, concluyó que “solo me resta, rogar de las autoridades correspondientes, que se investiguen a fondo los señalamientos realizados y de esta manera se endilguen las responsabilidades a quienes haya lugar; no sin antes dejar claro a la opinión pública, que mi condición no me permite representar intereses de empresa de seguridad alguna y menos al servicio de entidades territoriales del Norte de Santander”.