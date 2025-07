Pepe Mujica y Lucía Topolansky. (Photo by Ernesto Ryan/Getty Images)

“Soy una militante y hasta que las fuerzas me den, seguiré con la lucha”: Lucía Topolansky

Lucía Topolansky, ex vicepresidenta de Uruguay y viuda de Pepe Mujica, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso para hablar acerca del propósito de su vida y recordar al exmandatario.

Mencionó que, a pesar de la “ausencia enorme” que dejó en su vida el fallecimiento de Pepe Mujica, sigue como militante de la causa que toda su vida decidió seguir.

“Hasta que me den las fuerzas, seguir con la lucha. Haré lo que pueda hasta que no me dé más”, afirmó.

Aclaró que se apartó de la militancia en el último tiempo para cuidar a su esposo, pero ahora está de regreso. “Tengo que acompañar la lucha porque es algo que nunca termina”.

Su lucha en Uruguay

Desde los 14 años inició su proceso de lo que llama lucha política en Uruguay, por lo que reconoció que es “mucho tiempo” en el que ha aprendido que hay “luces y sombras”.

“Si uno la hace con fe y causa, tiene más satisfacciones que otra cosa, aunque se sufran derrotas”, comentó.

Asimismo, realizó una reflexión sobre la vida y envió un mensaje a los jóvenes.

“Lo importante es abrazar una causa y dedicar la vida a eso, darle un sentido a la vida. Si no, lo que sucede es que una sociedad nos pone los puntos y nos maneja, no somos felices”, afirmó.

Por eso, resaltó: “somos felices cuando podemos hacer lo que nos gusta y lo que queremos”.

La militancia y lucha de Pepe Mujica

“Estábamos convencidos. Cuando hablo con gente joven les digo: ‘si tienes una pareja, lo mejor es que ambos estén en una misma causa porque la vida de un militante es insoportable si la otra parte está en otra cosa’”, sostuvo.

¿Cómo fue su proceso en la política al ser mujer?

Topolansky señaló que Uruguay tiene una serie de particularidades con respecto al resto de Latinoamérica, pues fue el primer país de la región en darle voto a las mujeres.

Recordó que, en el siglo XX, Uruguay tuvo un presidente socialdemócrata (en términos actuales) que se preocupó por las desigualdades. “Les dio el divorcio a las mujeres por su propia voluntad. Además, se preocupó por la educación de las mujeres”.

¿Qué enseñó la política de la condición humana?

“Los políticos somos un poco como ‘El Quijote’, soñamos mucho. Por eso, es bueno que escuchemos a ‘Sancho’, o sea, nuestro pueblo”, aseveró.

Reviva la entrevista completa con Lucía Topolansky a continuación: