Álvaro Uribe pidió nuevamente ser absuelto y negó sobornos a testigos en juicio en su contra

El exsenador Álvaro Uribe Vélez retomó este martes su defensa en el juicio que enfrenta por los delitos de soborno en actuación penal, fraude procesal y soborno. Desde el inicio del proceso, Uribe se ha declarado inocente y ha insistido en que no ordenó buscar testimonios falsos para beneficiarse.

Durante su intervención, Uribe cuestionó la versión de la fiscal Marlenne Orjuela, quien sostiene que en 2018 el abogado Diego Cadena habría ofrecido dinero y beneficios a exparamilitares para que se retractaran de acusaciones en su contra y en la de su hermano, Santiago Uribe.

“Con todo respeto pido a usted, en mi alma, yo quiero que usted me absuelva“, manifestó el exmandatario ante la jueza Sandra Liliana Heredia.

#NoticiaW #JuicioÁlvaroUribe | El expresidente Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel), en su último día de alegatos de conclusión, aseguró que sobre Juan Guillermo Monsalve "nunca mandé siquiera a pedir la retractación, sino la verdad". También insistió en que fue víctima de una… pic.twitter.com/zzima2xhmE — W Radio Colombia (@WRadioColombia) July 8, 2025

Uribe aseguró que no envió a Cadena a comprar testimonios de exparamilitares como Juan Guillermo Monsalve o Carlos Enrique Vélez alias ‘Víctor’, sino a buscar la verdad ante rumores y declaraciones que los implicaban a él y a su familia. Según su argumento, quien habría ofrecido beneficios a cambio de versiones en su contra sería el senador Iván Cepeda, postura que Cepeda ha rechazado públicamente.

El expresidente se refirió a los pagos que Cadena realizó a Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’, justificados por el abogado como ayudas humanitarias y viáticos. “Yo lo reproché, por supuesto: ‘¿cómo hace eso, doctor Diego?’ Me dijo que era una cosa humanitaria. También tuve que explicar, señora juez, que él no me contó sobre 700.000 pesos que le dieron a la señora Diana por unos viáticos. Lo supe en medios de comunicación, y un apoyo que le habría dado a la señora Diana", explicó Uribe.

En ese mismo sentido, añadió: “Cadena y Juan José (Salazar) rompieron con Carlos Enrique Vélez cuando se pasó del pedido humanitario al extorsivo. Si hubieran querido sobornarlo hubieran negociado las cuantías extorsivas, no lo negociaron y se expusieron a que cumpliera sus amenazas".

#NoticiaW #JuicioÁlvaroUribe | El exsenador Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) dijo que es falso que le hubiera enviado un reloj al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias 'Víctor', para sobornarlo: "No fue capaz de esconder la malicia y el regocijo con que me acusaba de… pic.twitter.com/RLo4t63ziI — W Radio Colombia (@WRadioColombia) July 8, 2025

Uribe también cuestionó el testimonio de María Elena Vélez, hermana de alias Víctor. “Ella dice que este dinero en efectivo, se lo dieron después del 19, por eso lo dijo en la declaración del 21. ¿Le van a dar el dinero después del 19, si Cadena me dejó de prestar servicios a mitad del 18? ¿Cuál era el interés de darle al entorno de Vélez ese efectivo?“, planteó.

Sobre las interceptaciones telefónicas, insistió en que “en las interceptaciones se escucha a Carlos Enrique Vélez manifestar que el senador Iván Cepeda otorgaba beneficios a internos a través de una ONG, a cambio de testimonios contra él".

Uribe negó haber enviado algún obsequio para sobornar a alias Víctor y criticó su acusación: "Yo quiero ser respetuoso con un señor que no conozco. Cuando dijo del reloj, lo dijo con una sonrisa maliciosa, no fue capaz de esconder la malicia y el regocijo con que me acusaba de mandarle un reloj", dijo.

#NoticiaW #JuicioÁlvaroUribe | El expresidente Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) dijo que "en las interceptaciones se escucha a Carlos Enrique Vélez manifestar que el senador Iván Cepeda (@IvanCepedaCast) otorgaba beneficios a internos a través de una ONG, a cambio de… pic.twitter.com/66LyYRLoey — W Radio Colombia (@WRadioColombia) July 8, 2025

Además, el exmandatario señaló contradicciones en los testimonios de Vélez sobre el asesinato de Gabriel Ángel Cartagena. “El testigo se refirió al partido de la U, que no existía en ese momento y se fundó en el 2006, estamos en el 2003 (...). Lo que es claro para verificar es que la última asignación de responsabilidad sobre el asesinato a Cartagena es a la U”, señaló.

Respecto a las cartas escritas por exparamilitares, Uribe aclaró: “Queda claro que no se pidió mentir o callar. Queda claro que esas cartas que fueron manuscritas, yo pregunté por qué manuscritas y me dijeron por limitaciones de ellos en caligrafía, en ortografía, porque ellos pidieron, pero ahí se plasmó la verdad”.

Finalmente, solicitó a la justicia esclarecer el paradero de la abogada Mercedes Arroyave, quien acompañaba a Cepeda en las cárceles. “Le pido a la administración de justicia que se investigue esta ausencia. Mercedes Arroyave clave en este proceso y no aparece”, expresó.

#NoticiaW #JuicioÁlvaroUribe | El expresidente Álvaro Uribe (@AlvaroUribeVel) afirmó que varias denuncias en su contra, presentadas en 2011 y resueltas en el 2018, le hicieron un "daño electoral y reputacional". Además, aseguró que le ha servido bien a Colombia "con honradez y de… pic.twitter.com/YbdvhEUSmH — W Radio Colombia (@WRadioColombia) July 8, 2025

