Histórico juicio: expresidente Álvaro Uribe Vélez pidió ser absuelto y dijo “soy inocente”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez le solicitó a la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento, Sandra Liana Heredia, que lo declare inocente de los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal, por los que fue acusado por la Fiscalía.

“Señora juez, yo quisiera pedirle respetuosamente que considere absolverme”, manifestó Uribe durante su intervención, insistiendo en que jamás manipuló a exparamilitares presos para obtener declaraciones a su favor.

Según Uribe, existió una “trampa” organizada por el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien es el testigo clave en su contra. El exmandatario afirmó que Monsalve buscó al abogado Diego Cadena con el propósito de retractarse de declaraciones previas que lo vinculaban, junto a su hermano Santiago Uribe, con el paramilitarismo. Sin embargo, posteriormente acusó a Cadena de haberle ofrecido sobornos para lograr dicha retractación.

“¿Cómo engañó, engatusó al doctor Cadena, que iba a decir la verdad? ¿Con qué terminaron? Diciéndole: ‘La carta está lista, vamos a decir la verdad’. Y diciendo la señora (Deyanira Gómez): ‘Pero me tiene que garantizar que mi marido va a salir libre’. ¡Por Dios! ¿Cómo pide esa señora, que es una profesional, que un marido condenado por secuestro y esos delitos alguien le pudiera garantizar que iba a salir libre? Eso muestra el ánimo de la trampa”, explicó Uribe en su declaración.

El expresidente también cuestionó al senador Iván Cepeda, asegurando que utilizó su nombre para desprestigiarlo en el ámbito político.

“Basta mirar la fecha del inhibitorio al senador Cepeda y de las compulsas a mi persona, ese 16 de febrero de 2018, pocos días antes de la elección al Congreso. Esto demuestra que no es correcto lo que me asigna la señora fiscal. Al contrario, el senador Cepeda hizo sus campañas a Cámara y Senado afectando mi reputación. Me vinculó con el narcotráfico, con Pablo Escobar (...) La campaña del Senado del senador Cepeda fue una campaña de descrédito a mi persona y de anuncio de un debate”, señaló Uribe.

A la salida de la audiencia, el abogado del expresidente, Jaime Lombana, manifestó su confianza en el resultado del proceso. “Tengo la confianza absoluta de que se ha demostrado la inocencia, que ninguno de los episodios corresponde a como los ha planteado la acusación y nuestros contradictores dentro del proceso. Pero vuelvo y digo, hay que esperar lo que falle la señora juez”, afirmó.

El juicio continuará con la presentación final de alegatos por parte de la defensa.

