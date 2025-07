Álvaro Uribe Vélez dijo que Juan G. Monsalve “engañó y engatusó” a Diego Cadena: “fue una trampa”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez aseguró que el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, considerado “testigo clave” en el juicio que se adelanta en su contra por presunta manipulación de testigos, “engañó y engatusó” al abogado Diego Cadena.

En medio de la sustentación de los alegatos de conclusión, el exsenador también afirmó que “todo se trató de una trampa”.

Uribe Vélez sostuvo que nunca le ordenó ni le pidió al abogado Cadena que ofreciera beneficios jurídicos o económicos al exparamilitar Monsalve para que declarara a su favor e incriminara al senador Iván Cepeda.

“¿Cómo engañó, engatusó al doctor Cadena, que iba a decir la verdad? ¿Con qué terminaron? Diciéndole: ‘La carta está lista, vamos a decir la verdad’. Y diciendo la señora (Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve): ‘Pero me tiene que garantizar que mi marido va a salir libre’. ¡Por Dios! ¿Cómo pide esa señora, que es una profesional, que un marido condenado por secuestro y esos delitos, alguien le pudiera garantizar que iba a salir libre? Eso muestra el ánimo de la trampa”, dijo Uribe, refiriéndose a la carta de retractación que fue entregada ante la Corte Suprema de Justicia.

En dicha carta había una nota aclaratoria en la que Monsalve señaló que la había escrito presionado por el abogado Cadena y por Enrique Pardo Hasche.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez explicó en detalle por qué se considera inocente de los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal, por los cuales fue acusado por la Fiscalía.

Uribe afirmó que su interés “no se restringe a decir que la Fiscalía no pudo probar los delitos que injustamente me asignaron. Mi interés como miembro de familia, ciudadano y expresidente es que se pruebe que a lo largo de estos años he dicho la verdad”.

En su intervención, el exmandatario aseguró que ha sido víctima de un daño profundo a su imagen pública y política. “Me causaron un daño moral. Mi interés es defender también mi reputación y la de mi familia. Me causaron una afectación electoral muy grande y de opinión”, señaló.

Uribe recordó que el senador Iván Cepeda, considerado como la principal víctima en el proceso, habría utilizado el caso para afectar su nombre en el escenario político.

“Basta mirar la fecha del inhibitorio al senador Cepeda y de las compulsas a mi persona ese 16 de febrero de 2018, pocos días antes de la elección al Congreso. Esto demuestra que no es correcto lo que me asigna la señora fiscal. Al contrario, el senador Cepeda hizo sus campañas a Cámara y Senado afectando mi reputación”, expresó.

Vea aquí la audiencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez:

