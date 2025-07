Análisis: ¿Puede la derecha vencer a la izquierda en elecciones 2026? Así estarían las cuentas

Yamil Cure, encuestador avalado por el Consejo Nacional Electoral, conversó con W Sin Carreta para hablar sobre la encuesta Guarumo que muestra a Miguel Uribe liderando la intención de voto parta las elecciones presidenciales del 2026. ¿Puede la derecha vencer a la izquierda en los comicios?

Miguel Uribe lidera intención de voto, ¿un respaldo a la derecha en Colombia?

Mencionó que Miguel Uribe, quien fue víctima de un atentado con arma de fuego, es “por lejos” el que domina las encuestas de la derecha colombiana. No obstante, señaló que eso no es del todo bueno para ese espectro político, pues “le hace daño a la derecha porque se depende de que él sea candidato”.

“En caso de que él (Miguel Uribe) no llegue a ser candidato por temas de salud, está fragmentada la derecha innecesariamente y les costará mucho trabajo vencer a la izquierda”, afirmó.

¿Cómo están las cuentas de la izquierda, la derecha y el centro para elecciones 2026?

Según Cure, hay tres mercados electorales en Colombia:

Izquierda: “el presidente Petro tuvo en la segunda vuelta (2022) electoral 11.281.000 votos. Las encuestas, con más del 59.69% de cobertura nacional, dicen que los arrepentidos son el 97.3% en promedio. Esto quiere decir que el mandatario tiene 4.207.000 votos menos”.

“el presidente Petro tuvo en la segunda vuelta (2022) electoral 11.281.000 votos. Las encuestas, con más del 59.69% de cobertura nacional, dicen que los arrepentidos son el 97.3% en promedio. Esto quiere decir que el mandatario tiene 4.207.000 votos menos”. Derecha : “tuvo en primera vuelta (2022) 6.271.384 votos. Con la misma encuesta, miramos quiénes se han retirado de la derecha y tenemos a 1.101.000 personas”.

: “tuvo en primera vuelta (2022) 6.271.384 votos. Con la misma encuesta, miramos quiénes se han retirado de la derecha y tenemos a 1.101.000 personas”. Centro: “en la segunda vuelta (2022) tenían 7.572.719 de vitis y le han llegado un 30.1% que dicen que nos son ni petristas ni uribistas, por lo que ahora tiene 10.210.156 votos”.

¿Las personas están de acuerdo con la Constituyente ?

Al respecto, el experto comparó los resultados de dicha pregunta en la encuesta, señalando que, al igual que con el plebiscito por la paz, ganaba el ‘Sí’, pero al final triunfó el ‘No’. Es por esto que aseguró que “la gente no está diciendo la verdad”.

“No sé si es porque no conocen qué es la Constituyente. No sé si es que la quieren o si es porque la propone Petro y les da vergüenza decir que son petristas”, comentó.

Entonces, explicó que hay que hace un estudio que pueda hacer un control sobre esa pregunta y establecer las causas del porqué las personas están mintiendo.

“Lo único que puedo decir que los encuestados no están diciendo la verdad”, sostuvo.

¿Cómo se hacen las medidas en las encuestas?

Cure explicó al detalle cómo es este proceso: primero se pasa la base de datos de la encuesta por Excel y se le pasa el sistema con la función de curtosis y sesgo, lo que les permite saber si las personas, al momento de responder, están mintiendo.

Reviva la entrevista completa con Yamil Cure, encuestador avalado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), a continuación:

Play/Pause Análisis: ¿Puede la derecha vencer a la izquierda en elecciones 2026? Así estarían las cuentas 12:30 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí