Cancillería admite retraso en implementación de modelo de pasaportes: no estará listo en septiembre

La senadora Angélica Lozano reveló que la Cancillería respondió oficialmente a un derecho de petición radicado el pasado 19 de junio, en el cual se confirma que el nuevo modelo de pasaportes no podrá entrar en operación el 1 de septiembre, como había anunciado el Gobierno Nacional.

Lozano calificó como “gravísima” la situación expuesta por el Ministerio de Relaciones Exteriores y advirtió sobre un inminente riesgo de crisis institucional en la expedición de pasaportes, un derecho fundamental para millones de colombianos dentro y fuera del país.

“La Cancillería ha confirmado por escrito que no hay acuerdo firmado con Portugal, que la planta de producción nacional no está lista y que no existe un presupuesto que garantice los recursos necesarios para asegurar la continuidad en la expedición de pasaportes hasta 2030. Están improvisando, y eso puede dejar a Colombia sin pasaportes en septiembre”, afirmó la senadora.

Además, Lozano advirtió que aún en caso de firmarse el acuerdo con Portugal se requerirían al menos 35 semanas para que el nuevo modelo entre en operación.

“Como un último factor que afecta el cronograma, están los tiempos que requiere la Imprenta Nacional Casa de Moneda para iniciar la operación, los cuales, según información suministrada por esta entidad, podrían tardar hasta 35 semanas después de la firma del convenio inter-administrativo, lo que haría inviable comenzar operaciones el 1 de septiembre de 2025”, explicó.

La senadora también señaló que preguntas clave sobre infraestructura, tecnología, capacidad instalada y cronograma fueron trasladadas por competencia a la Imprenta Nacional de Colombia.

“Esto evidencia que el país no cuenta hoy con una planta de producción nacional habilitada ni disponible para asumir el proceso”, concluyó Lozano.