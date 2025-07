Consejo de Estado niega recurso en demanda contra elección del alcalde de Bucaramanga

La Sección Quinta del Consejo de Estado negó un recurso de súplica por medio del cual uno de los respaldantes de que se niegue la nulidad electoral de la elección de Jaime Andrés Beltrán como alcalde de Bucaramanga, solicitaba que el despacho no pudiera decretar una prueba de oficio.

En ella, el coadyuvante Carlos Arturo Duarte cuestionaba que la Sección pidiera de oficio que la Registraduría informara a qué movimiento político correspondía el código 14 en las elecciones a Concejo Municipal de Bucaramanga de octubre de 2023.

Allí, Duarte señalaba que se estaba reemplazando a las partes, pero además cuestionaba que dicha prueba no había sido presentada por los demandantes que buscan sacar al alcalde Beltrán, por lo cual, en su criterio no se debía tener en cuenta dicha prueba, que busca determinar si el código 14 era del partido Colombia Justa Libres o no y además agregaba que no era necesaria dicha prueba".

“Aseguró que la prueba es necesaria para acreditar que los demandantes fueron negligentes frente a la carga de demostrar el elemento modal de la prohibición de la doble militancia”, se lee.

Pero el alto tribunal negó el recurso de súplica y dejó en firme el ordenamiento de dicha prueba de oficio para “mejor proveer”, lo cual destraba el trámite en materia de práctica y valoración de pruebas y conduciría el proceso hacia una pronta resolución en el fallo de segunda instancia (en primera instancia se declaró la nulidad electoral).