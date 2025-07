Reducción Jornada Laboral en Colombia 2025: Horas a trabajar a la semana, día de inicio y Ley 2101

Sin duda alguna, para los colombianos, la reducción de la jornada laboral representa una gran noticia, pues trae consigo un mayor aprovechamiento del tiempo por parte de los trabajadores, pudiendo distribuir de mejor manera su tiempo de descanso, ya sea para pasar más tiempo con sus seres queridos, como en el cuidado de su salud física por medio de la práctica de deporte, tener una mejor alimentación o el descanso total.

Un gran ejemplo son una gran cantidad de países europeos, entre ellos España, en donde la jornada laboral es de 40 horas con diálogos en búsqueda de reducirla a 35 horas, lo que le permite a su población el llevar una calidad de vida más alta en comparación con las horas que los colombianos deben cumplir.

De ahí la construcción de factores vitales e indispensables en la construcción de una buena calidad de vida de los colombianos que se encuentren en etapa laboral.

Esta medida se da gracias a la ley 2101 de 2021, que obligaba a las empresas a reducir la jornada de a una o dos horas cada año hasta que semanalmente completen 42 horas.

El Ministerio del Trabajo explicó que, aunque los trabajadores sospecharan una posible reducción al pago de sus salarios, al trabajar menos horas semanales, “la disminución gradual de la jornada laboral semanal no afecta salario, derechos adquiridos, ni garantías de los trabajadores”.

De igual manera, en el Artículo 2 de la Ley 2101 de 2021 se detalla que la jornada laboral máxima legal semanal puede ser acordada entre el empleador y el trabajador, por lo que se puede contemplar que sean 5 o 6 días a la semana. Sin embargo, al realizar estos acuerdos no se puede afectar el día de descanso, y se deben tener en cuenta las debidas excepciones.

Cabe aclarar, la ley 2101 de 2021 explica que la reducción de la jornada laboral no debe tener en cuenta la hora de almuerzo, pues no forma parte de la jornada laboral, por lo que no puede ser utilizada para mermar las horas de trabajo establecidas”, indicó la cartera de Trabajo.

¿Horas a trabajar a la semana, día de inicio?

A partir del 16 de julio del 2025 según la ley, los colombianos pasarán a una jornada laboral de 44 horas semanales, en búsqueda de mejores condiciones para los trabajadores, tanto del sector privado como del público que cuenten con contrato laboral, ojo, la ley incluye a los trabajadores domésticos a tiempo completo.

Debe tener presente que esta iniciativa trae consigo la paulatina reducción del Día de la Familia.

