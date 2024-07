Reducción jornada laboral: ¿La hora del almuerzo hace parte del horario de trabajo?

Almuerzo en jornada laboral, imagen de referencia. Foto: Getty Images / Maca and Naca

La reducción de la jornada laboral es, probablemente una de las leyes que más han festejado los trabajadores, pues desde 2021 se ha venido implementando la Ley 2101, que establece la reducción gradual de las horas de trabajo semanales.

Según la normativa, se busca que los empleados pasen de 48 a 42 horas de trabajo a la semana, realizando reducciones al año. Siendo así, el pasado 16 de julio de 2023 se pasó de 48 horas a 47 y el 16 de julio de 2024 se redujo a 46 horas.

De acuerdo con lo señalado por la ley, el proceso de implementación de la reducción de la jornada laboral se extenderá por un periodo de cuatro años.

Esta cifra se reducirá así:

46 horas desde el 15 de julio de 2024

44 horas desde el 15 de julio de 2025

Finalmente a 42 horas a partir del 15 de julio de 2026.

Sin embargo, los empleadores están en completa libertad de reducir la jornada como mejor les parezca, teniendo en cuenta que el salario no puede reducir pese a que son menos horas laborales.

Asimismo, es de destacar que la Ley 2101 no aplica a todos los trabajadores.

Excepciones a la reducción de la jornada laboral

Servidores públicos: a excepción de aquellos que trabajan en empresas del Estado y se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo.

Labores peligrosas o insalubres: en estos casos, el Gobierno podría establecer una jornada laboral reducida , según las condiciones específicas del trabajo.

según las condiciones específicas del trabajo. Jornadas laborales inferiores: la ley no aplica a trabajadores con jornadas ya inferiores a las establecidas, como, por ejemplo, menores de edad.

¿La hora del almuerzo se cuenta en la jornada laboral?

Aunque esta ley es una de las favoritas de muchos, también es una de las más confusas o que genera más dudas entre los trabajadores, como el manejo de las horas extras y nocturnas, los beneficios que se tenían como el día de la familia, o la hora de almuerzo, que no se sabe si es incluida o no en el horario de trabajo.

Según Función Pública, la hora del almuerzo no hace parte de la jornada laboral, es decir que es un tiempo adicional a las horas de trabajo que tiene el objetivo de que el empleado pueda comer, descansar y reponerse para seguir con sus actividades.

De este modo, Función Pública, subraya que al no hacer parte de la jornada laboral, el trabajador no debe reponer este tiempo, pero tampoco se tiene como una hora extra de trabajo. Es decir que si son 8 horas de trabajo y se toman 9 debido a la hora de almuerzo, no se tendrá como un pago adicional.