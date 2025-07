Colombiano denuncia condiciones inhumanas en centro de detención de Florida ‘Alligator Alcatraz’

Juan Pablo Jaramillo es un colombiano que hace parte de los primeros detenidos en el recién inaugurado centro de detención migratoria Alligator Alcatraz, ubicado a unos 80 kilómetros al oeste de la ciudad de Miami.

Desde allí denunció, a través de intermediarios, las condiciones extremas e inhumanas en las que permanece privado de su libertad.

Jaramillo afirmó que lleva tres días sin recibir los medicamentos que necesita tomar dos veces al día para una condición médica crítica que padece.

“Estoy al borde de perder la cabeza”, dijo al describir la situación que enfrenta por no tener acceso al tratamiento. Además, relató que es imposible dormir debido a que las luces permanecen encendidas las 24 horas del día, y denunció la ausencia total de acceso a duchas, baños y condiciones mínimas de higiene.

“No le están dando medicinas a la gente que tiene problemas de salud. No tenemos acceso al agua. No podemos salir a la yarda a tener recreación. Me quitaron la Biblia y dijeron que aquí no hay derecho a la religión. Mi Biblia es lo único que me mantiene con fe, y ahora la estoy perdiendo”, aseguró.

A esta denuncia se suman otros reportes sobre el estado de Alligator Alcatraz, donde las condiciones incluyen también infestación de mosquitos gigantes, heces en el suelo, temperaturas insoportables y hacinamiento.

Según los testimonios, varios detenidos no han podido contactar abogados ni han recibido información sobre sus procesos legales.

El relato de Jaramillo revela una realidad alarmante dentro de un sistema que, según quienes están dentro, no les garantizan sus derechos humanos.