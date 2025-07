En Santander hay normalidad en el agendamiento de citas para el pasaporte.

Bucaramanga

A pesar de la polémica que se ha presentado en el país por el futuro de los pasaportes en Colombia y las denuncias por supuestas fallas en el agendamiento de citas para tramitar el documento o la renovación, en Santander se reportó normalidad en el proceso.

Terminó juicio contra expresidente Álvaro Uribe: juez anunciará el fallo el 28 de julio

De acuerdo a lo señalado por Waleska Quintero, directora de la oficina de pasaporte de Santander, en el departamento no se ha presentado ninguna afectación en el agendamiento de citas, incluso este miércoles, se desarrolla con normalidad la jornada masiva en el coliseo Vicente Díaz Romero.

Vuelve y juega: Thomas Greg se quedaría con licitación para logística de elecciones presidenciales

“La oficina de pasaportes de Santander está trabajando en su normalidad, por eso la invitación a todos los ciudadanos a que se acerquen, adelanten su trámite. Pero que quede absolutamente claro, no hay escasez de pasaportes, no hay problema con los documentos, no absolutamente nada", enfatizó la directora Quintero.

Los miércoles desde las 7:30 de la mañana se podrá agendar la cita para el pasaporte en el coliseo Vicente Díaz Romero, los martes en las tardes podrán hacer el trámite los integrantes de la fuerza pública y del sector salud y todos los días en las tardes, las personas que vengan de otros municipios del departamento.