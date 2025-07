Por falla eléctrica, hubo intermitencia en suministro de agua en Chía y municipios de Sabana Centro

Bogotá

En las últimas horas, el Acueducto de Bogotá informó que, debido a fallas eléctricas, la planta de tratamiento de aguas Tibitoc no podrá prestar el servicio de suministro de agua potable a Chía y otros municipios de la Sabana Centro.

“La falla eléctrica, no tenemos información oficial sobre cuánto puede durar; puede ser cuestión de horas o incluso uno o dos días. No hay ruptura de tubo, no hay ningún problema en la tubería interna del municipio. Es un problema de falla eléctrica”, explicó el alcalde de Chía, Leonardo Donoso.

Ante la situación, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP informó que los hechos ocurrieron por unas maniobras de Enel.

De igual forma, indicaron que durante la mañana se ha restablecido el servicio con la operación normal de la Planta de tratamiento de agua potable Tibitoc.