Lina Hurtado: Hay que creernos que podemos hacer y ser todo lo que queremos

La comunicadora social, artista del Pacífico colombiano y activista antirracista, Lina María Hurtado, pasó por los micrófonos de Mujeres W para compartir detalles sobre su experiencia transformando su visibilidad en una plataforma de resistencia y educación

Hurtado recordó que desde pequeña era uno de sus sueños ser una reina de belleza, pero se encontró con diversos obstáculos en su entorno. Sin embargo, fueron esas experiencias las que le encaminaron a ser un modelo a seguir.

“No era capaz de soñar en grande porque no veía en mi en mi círculo cercano, ni en los medios de comunicación esa representación chévere de una mujer negra (…) Me di cuenta que eso me tenía que pasar para ser ejemplo de todo lo contrario”, afirmó.

Hurtado destacó que aún hay muchos prejuicios y dificultades en la actualidad para las comunidades afrodescendientes y también para las mujeres. “A las mujeres negras nos toca mucho más difícil, nos toca estar exageradamente preparadas siempre para ocupar espacios, entonces ustedes verán que las mujeres negras parecen que exageraran con su presencia”, comentó.

“Siempre dicen: ‘Es que te ves muy exótica’. Y claro, nos toca que esforzarnos más por generar presencia, por mostrar lo que somos, por hablar de nuestra profesión, dar nuestros mensajes, porque si no, no se pueden ocupar ciertos espacios y oportunidades”, explicó.

Hoy en día ha cumplido varios de sus sueños, es ex reina de belleza, escritora, creadora de contenido. No obstante, sus proyectos aún no se han acabado, pues quiere usar sus habilidades para visibilizar los retos y oportunidades de su región.

“No hay cosa en el Pacífico colombiano que yo no busque mostrar, visibilizar, empoderar o dar a conocer”, aseguró.

Hurtado compartió diversas anécdotas y perspectivas frente a su labor de promover la cultura y la transformación social usando sus plataformas. Para ella, es importante esforzarse por cumplir los sueños aún si no parecen posibles y creerse que “se puede ser lo que quieras ser”, por lo que compartió un mensaje esperanzador para las niñas de la región.

“A las niñas del Pacífico (quiero) decirles que eso que creemos que no nos va a ocurrir, eso que creemos que jamás en la vida nos va a pasar, sí puede suceder, si de verdad nos convencemos y nos direccionamos a ello”, puntualizó.

Escuche la entrevista completa aquí:

