“Es una angustia terrible”: conmovedor relato de la madre de un joven colombiano detenido en EE.UU.

Jeaneth Téllez, mamá de Lorenzo Téllez, joven colombiano que fue detenido en Estados Unidos, pasó por los micrófonos de W Fin de Semana y detalló que todo ocurrió en medio de la celebración del Pride.

“Él se estaba devolviendo de la celebración, cruzó en bicicleta, tenía una pantalonera rosada y una camiseta sin mangas, y venía con su pareja que es de Estados Unidos”, dijo, detallando que a la pareja de su hijo si lo dejaron pasar mientras que a Lorenzo lo retuvieron.

Luego de ingresarlo a un lugar, su pareja y demás amigos no supieron más de él, según cuenta la madre del joven.

“Ahí me llamó un señor de la guardia en el cruce y me dijo que mi hijo estaba detenido, que estaba bien pero no me dijeron por qué o hasta cuándo”, agregó.

Tras tres días sin saber de su hijo, Jeaneth recibió una llamada en la que le entregaron un número con el que aparece en la página del centro de retención.

“Pasaron tres días sin saber nada de mi hijo, eso es un nivel de angustia terrible”, dijo.

Además contó que el joven está en un lugar de solo migrantes, pero los primeros días estuvo encerrado y aislado en una habitación oscura.

“Es un chico muy resiliente, es un gran poeta, es un artista, él me decía ‘mamá, para no chiflarme cantaba en ese lugar oscuro’”, contó.

Finalmente, reveló que en este centro de reclusión les dieron unas tabletas con las que han podido estar conectados.

Por medio de esta tableta hizo una carta, donde preguntó cuándo y a dónde lo iban a deportar y le dijeron que sería durante el mes de julio a Colombia", dijo.