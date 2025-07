Madre de colombiano detenido en Alligator Alcatraz: “los tienen en condiciones inhumanas”

Diana López, madre del colombiano Carlos Eduardo Téllez, quien está detenido en Alligator Alcatraz, en Estados Unidos, entrega detalles de su caso.

Según relató, a su hijo lo detuvieron el 26 de junio, “prácticamente en su casa, un policía le solicitó papeles y él desafortunadamente no los tiene, entonces lo llevaron al ICE”.

“Las condiciones en las que se encuentra deplorables, no tienen acceso a las cosas básicas como alimentación o baños. Las líneas telefónicas se caen constantemente, el medicamento es el caso, no tienen acceso a la prensa, a abogados, no tienen un número con el que sean identificados”, contó.

López también contó cómo llegaron a los Estados Unidos, en la búsqueda del sueño americano, “yo me vine con mis dos hijos en 2021 porque las situaciones en Colombia fueron difíciles, desafortunadamente la migración venezolana a Bogotá, no encontrar empleo, se nos complicó y se nos abrió la puerta de venir a Estados Unidos. Desde ese momento yo no he parado de trabajar, no se ha cumplido el sueño americano de tener casa, carro y beca, pero mis hijos están bien, aquí tener una profesión es bastante complicado y muy costoso,entonces he trabajado en restaurante y casas y me ha ido bien”.

Escuche la entrevista completa W Sin Carreta: