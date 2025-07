¿Campañas libres de bodegas en 2026? Esto dicen los precandidatos a la Presidencia

La W consultó a varios precandidatos presidenciales, de distintos sectores, sobre si estarían dispuestos a hacer una tregua frente al uso de bodegas en redes sociales para las elecciones de 2026.

La mayoría negó haberlas usado o tener intención de usarlas; esto, tras las quejas que manifestó Gustavo Bolívar por el uso de influencers en su contra y luego de proponer que los candidatos etiquetaran esas publicaciones con #PPP - Publicidad Política Pagada. Esto dijeron:

María Fernanda Cabal, senadora y precandidata por el Centro Democrático

“Yo no uso bodegas, ni las he contratado, ni las estoy contratando, ni las contrataré. No desperdicio recursos, porque no está llamando al Estado, porque está buscando dineros también de contratación, porque de su bolsillo no lo será. No las necesito”.

Susana Muhammad, precandidata del Pacto Histórico

“Nunca he pagado bodegas, nunca he pagado influencers. Creo en la deliberación libre y democrática, y además creo que debemos hacer una regulación con respecto a las redes sociales y la democracia, como existe ya en otros países”.

David Luna, exsenador y movimiento Sí hay un camino

“Es una práctica nefasta, más aún si es con recursos públicos. No podría aceptar una tregua porque es algo que jamás he usado. Ya estará en la gente si le cree a uno o no, pero yo no las he usado”.

Claudia López, exalcaldesa y precandidata del movimiento Imparables

“Nunca jamás he creado ni financiado una bodega. Ni siquiera a un creador de contenido para difamar o calumniar a nadie. Los que hoy se quejan y hablan de bodegas, el uribismo y el petrismo, han usado recursos públicos para crearlas. Y hoy que compiten entre ellos, se quejan de su propio invento”.

Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y aspirante presidencial

“No necesita tregua quien no ha iniciado la guerra. Mi campaña no se ha gastado un solo peso. Creo que Bolívar se equivocó al insinuar que la gente que lo apoyó a él para la Alcaldía de Bogotá y que ahora me apoya a mí, lo hace porque les pagaron”.

Vicky Dávila, candidata del Movimiento Valientes

“Yo no tengo bodegas, entonces no podría participar de un pacto para silenciar las bodegas. Por supuesto que sí existen. Las redes están llenas de calumnias, mentiras y falsedades sobre mí”.

Sergio Fajardo, de Dignidad y Compromiso

“Nunca hemos utilizado bodegas. Porque de la forma como se llega al poder, así se gobierna. Transformar la política es esencial. Siempre vamos a jugar limpio”.

Santiago Botero, precandidato y empresario

“Tregua no voy a dar, porque nunca he tenido bodegueros. Hace poco dije que necesitaba influencers y desde entonces el celular no ha parado. Bienvenidos, siempre que vengan desde la esencia y la convicción”.