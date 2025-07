Gremio de estaciones de combustible en Norte de Santander, aseguran que el negocio no es rentable

Norte de Santander

María Eugenia Martínez, líder del gremio de estaciones de servicio en Norte de Santander, resaltó que, a pesar del auge que ha tenido las construcciones de nuevas estaciones de combustible, el negocio no es rentable. Incluso invitó a no crear más puntos como estos, asegurando que la inversión no se recupera tan fácilmente.

“No entiendo para qué hacen más estaciones de servicio. Por lo menos, teniendo en lote, se van entre 1.200 a 2.000 millones de pesos para montar una estación, porque todo es certificado” dijo Martínez.

Indicó que esta inversión se hace “para ganarse 1.000 pesos por galón. Algunas estaciones tienen 30 mil galones, es decir, se ganan 30 millones, menos los gastos adicionales, que pueden ser 20 millones al mes. ¿Ustedes creen que se justifica una inversión tan alta para ganarse 10 millones? Mejor me pongo a hacer pasteles y vender".

Resaltó que tras el cierre de frontera y la crisis presentada en el vecino país, la gente “se ilusionó, pero esto ya no es negocio. Mire lo que pasa en Nariño, hay más de 700 estaciones de servicio, algunas con 1.000 galones de cupo, es decir, tan solo ganan un millón de pesos al mes”.

En Norte de Santander, hay alrededor de 350 estaciones de combustible.