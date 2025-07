Mujer que disparó al aire desde su apartamento ofreció disculpas y aclaró que el arma era de fogueo

Paola Andrea Navia Valencia, la mujer que hizo varios disparos al aire desde un apartamento en la localidad de Suba, en Bogotá, apareció públicamente para ofrecer disculpas y lamentar su comportamiento.

Por medio de un comunicado difundido por el abogado Iván Lombana, Navia Valencia reconoció que se equivocó y explicó que el episodio ocurrió en medio del duelo que enfrenta por el fallecimiento de su padre.

“Ofrezco sinceras disculpas a la comunidad en general, en especial a mis vecinos y a las autoridades, por estos lamentables sucesos que nunca debieron haber ocurrido”, señaló.

Explicó que el arma que utilizó —y que quedó registrada en los videos grabados por vecinos que, asustados, alertaron a la Policía Nacional— no es de fuego, sino de fogueo, y no representaba un peligro para los residentes del edificio.

“Entendiendo la razonable preocupación que pudo generar mi conducta, aclaro que el arma que aparece en los videos NO es de fuego, sino de fogueo; por lo tanto, NO dispara cartuchos, sino que su forma de accionamiento es la detonación de salva”, afirmó.

Agregó que “este tipo de arma está diseñada, según su fabricante, para imitar la apariencia y el funcionamiento de un arma de fuego real; no obstante, reitero que no dispara proyectiles reales. Este tipo de arma de fogueo, en las condiciones en que fue utilizada, no representa un riesgo para la vida de ninguna persona, ni fue mi intención causarlo”.

Navia Valencia también dijo que está dispuesta a comparecer ante la justicia.

“Dado que se conoció públicamente la presentación de una denuncia en mi contra, con el acompañamiento de mi abogado, manifiesto mi total disposición para aclarar este asunto ante las autoridades competentes y, en particular, para entregar el arma, a fin de que sea sometida al análisis correspondiente”, afirmó.

Añadió: “Aunque los sucesos descritos ocurrieron en el contexto de una situación personal difícil, derivada del reciente fallecimiento de mi padre, reitero que lamento profundamente mi proceder y me comprometo a no incurrir en una conducta similar”.

Sobre este caso opinó el abogado Romario Camargo, quien señaló que, al probarse que se trata de un arma de fogueo, no se avanzaría en un proceso penal.

“Según el comunicado, aclarado que el arma es de fogueo, no se pone en peligro el bien jurídico tutelado de la seguridad pública; por eso, deja de ser un asunto penal. Será una anécdota más macondiana y un cuarto de fama”, indicó.

Igualmente, el abogado Juan Camilo Brito Larsen señaló que “conforme a lo hasta ahora señalado por la señora que disparó el arma, de establecerse que la misma es de fogueo, la conducta resulta intrascendente para el derecho penal y, como máximo, se debe aplicar una sanción de las establecidas en la Ley 1801 de 2016”.

Entre tanto, la Fiscalía General de la Nación confirmó que abrió una noticia criminal por el delito de porte ilegal de armas contra una mujer que, al parecer en estado de embriaguez, realizó varios disparos al aire desde un apartamento en Suba.

El caso fue asignado a un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), quien deberá adelantar los actos urgentes, entre ellos tomar la declaración juramentada de la mujer. Igualmente, la Fiscalía revisará los videos grabados por vecinos y posteriormente, se determinará qué ocurrirá con el caso y si hay cabida a una imputación de cargos.