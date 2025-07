“Siempre dijimos que le faltaban muchas cosas”: Bruce Mac Master advierte riesgos por reforma laboral

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, lanzó una advertencia sobre los efectos negativos que traería la reforma laboral sancionada por el presidente de la República, Gustavo Petro.

Según Mac Master, la iniciativa podría aumentar los costos de empleo para las empresas y poner en riesgo puestos de trabajo, especialmente en pequeños comercios. Ante esto, el jefe de Estado respondió, asegurando que su análisis es errado.

En diálogo con W Sin Carreta, Bruce Mac Master, afirmó que aunque desde la Andi siempre acompañaron el trámite que se dio con la reforma laboral, siempre insistieron que “le faltaban muchas cosas y que no había sido juiciosa en entender los efectos del empleo y la informalidad”.

Además, afirmó que 6 de cada 10 trabajadores colombianos son informales, es decir el 57%.

“A uno no se le puede olvidar que el dato que da el Dane no es el dato de trabajadores informales, es el dato de quienes consiguieron algún tipo de actividad económica y tenemos que preguntarnos si son informales o no”, dijo detallando que un trabajador informal es el que gana un total de un millón de pesos mensuales.

Sobre las declaraciones que entregó el presidente de la CUT, Fabio Arias, en las que asegura que solo se trata de un tema de percepción, Bruce Mac Master explicó que “el dato lo da el Dane, solo que el dato ha venido creciendo, nos dicen que el desempleo decrece, pero decrece en condiciones muy precarias, para personas que no tienen derechos y es impresionante que eso no le importe a personas como Fabio Arias”.

Por otro lado, el presidente de la Andi se refirió a los trinos de Gustavo Petro:

“¡Que no! Hombre, Bruce, ¡que no!; todos los comerciantes diurnos y nocturnos venden si sus compradores, que en su mayoría son las y los trabajadores, suben sus ingresos. Es economía racional, no es cháchara de los crematísticos”, escribió el presidente Petro.

Y de paso hay que dejar de hacer jugadas… — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 15, 2025

Ante esto, Mac Master fue enfático en pedirle a Petro “que se ponga en los zapatos de los empresarios pequeños, de la PYMES, de quienes contestaron la encuesta de Fenalco”.

Y ultimó diciendo: “Que se guarde sus comentarios generales y sus ataques y le pido que por favor tenga cuidado con las afirmaciones infundadas que hace en varios de los trinos (...) me ha hecho tres trinos en los últimos días y ya estoy viendo qué acciones judiciales hay que tomar con el presidente”.