Arroceros se levantaron de las negociaciones y exigen presencia de MinAgricultura

Los productores de arroz que iniciaron diálogos este jueves 17 de junio con el Gobierno Nacional para resolver las peticiones que originaron el actual paro arrocero que se adelanta en el país decidieron levantarse de la mesa de negociación.

El motivo para suspender los diálogos se debió a que al encuentro no asistió la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino. Los representantes de los productores del cereal aseguraron que, “hasta que no se siente la ministra, no habrá negociación”.

Por parte del MinAgricultura, a la reunión de este jueves asistieron los viceministerios de la cartera y equipo técnico, lo que generó mal ambiente en los arroceros. El gremio aseguró que que la ministra Carvajalino se había comprometido con ellos a atenderlos personalmente para adelantar los diálogos.

Ante el escenario, los productores de arroz fueron enfáticos en expresar que el paro arrocero se mantiene en firme y que el mensaje para los productores que se encuentran en las carreteras y bloqueos es que no se levanten hasta que haya un nuevo panorama en la atención que el Gobierno está brindando a la situación.

Pese a ello, se debe recordar que, en entrevista con W Radio, la ministra Carvajalino había mostrado su optimismo frente al inicio de la mesa de diálogos, asegurando que se buscarían acuerdos dentro de la cadena arrocera nacional y, así mismo, se expondrían todos los avances que el Gobierno ha generado en cuanto a los acuerdos alcanzados en el anterior paro.

Por el momento, no se conoce si en las próximas jornadas se retomarán los diálogos entre las partes.

