Efraín Cepeda no descarta una candidatura presidencial en 2026: “He tenido ofertas”

El saliente presidente del Senado, el conservador Efraín Cepeda, no le cierra la puerta a una eventual aspiración presidencial. Así lo señaló este jueves 17 de julio en medio de su rendición de cuentas desde el Hotel Hilton en Bogotá.

Aunque insistió en que su prioridad es culminar su periodo como cabeza del Congreso, presidiendo las sesiones del Congreso pleno y del Senado el próximo domingo 20 de julio, reconoció que le han hecho ofertas para participar en la contienda; al parecer, provenientes del sector empresarial.

“Por ahora, voy a entregar el 20 de julio a Lidio García (Partido Liberal) la presidencia del Senado de la República. Por supuesto que voy a volver a mi curul, y mi futuro, pues lo comenzaré a pensar a partir del 21 de julio”, dijo Cepeda.

En todo caso, señaló que aún no ha tomado ninguna decisión, pero estaría abierto a considerar esas propuestas. “Por ahora, estoy concentrado en terminar mi presidencia. Ya me faltan las sesiones del domingo y después pensaremos. He tenido ofertas, que es distinto, no las he pensado. Vamos a pensarlas después del 20 de julio”.

Es de recordar que las declaraciones de Cepeda se dan a solo días de dejar el cargo como presidente del Senado y esa dignidad le corresponde por acuerdos políticos al Partido Liberal.