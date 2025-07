“Es inaceptable”: Murillo le reclama a Petro por “racializar” discurso contra el MinIgualdad

Luis Gilberto Murillo y Gustavo Petro. Foto: (Photo by Noushad Thekkayil/NurPhoto via Getty Images) / (Photo by MAURO PIMENTEL/AFP via Getty Images)

Luis Gilberto Murillo, excanciller del presidente Gustavo Petro y ahora candidato a la Presidencia, se fue en contra del jefe de Estado por los comentarios que hizo en el consejo de ministros del pasado martes 15 de julio en contra del ministro de la Igualdad, Carlos Rosero.

Es de recordar que el presidente Petro cuestionó a Rosero por no contratar como funcionarios del ministerio a dos miembros de la industria de la pornografía: Juan Carlos Florían y Alejandra Omaña, más conocida como Amaranta Hank.

Le dijo: “A mí nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir a un actor porno que creó el sindicato de trabajadores sexuales. Le prometí a Florián que iba a ser viceministro. Ustedes lo están echando, a un dirigente que lucha por la igualdad humana en el mundo, perseguido en Colombia”, dijo.

Ante estas declaraciones, Murillo, quien también fue gobernador de Nariño, señaló: “Que se diga que un afrodescendiente no puede ser presidente. Sí podemos porque estamos listos. Que no se diga que ‘yo no acepto que un negro me diga tal y tal cosa’. Porque es racializar el discurso en Colombia. Y menos cuando eso se dice desde el presidente de la República. Es inaceptable”.

Y agregó: “Porque nosotros tenemos que avanzar hacia sanación incluyente. Que no se diga que es que los negros y negras de Colombia, indígenas, campesinos o quien sea, tienen que ser de izquierda o de derecha o de centro. Porque esa no es la categoría colombiana. El alma colombiana no está en la división ideológica y política. El alma colombiana está en el esfuerzo y en el trabajo”.