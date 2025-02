Carlos Rosero es el nuevo ministro de la Igualdad, tras la salida de Francia Márquez

El presidente Gustavo Petro anunció este 27 de febrero, en medio de la presentación de su nuevo gabinete en Bogotá, que Carlos Rosero es el nuevo ministro de la Igualdad.

La llegada de Rosero a esta cartera se produce en el marco del remezón ministerial derivado del polémico consejo de ministros televisado del pasado 4 de febrero. Además, este nombramiento ocurre después de la salida de la vicepresidenta Francia Márquez de este cargo, que se confirmó horas atrás.

Rosero, quien tiene 65 años, es oriundo de Buenaventura y fue uno de los fundadores del proceso de Comunidades Negras. Además, en 2022 fue nombrado miembro del Gobierno en la mesa de diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como fue asesor de la Vicepresidencia y es cercano a Francia Márquez.

Cabe recordar que la vicepresidenta Márquez confirmó que su salida de esta cartera se debe a varias amenazas en su contra.

A través de una carta, la vicepresidenta relató: “Hoy mi vida corre peligro. Denunciar la corrupción y señalar lo que está mal tiene consecuencias. No me han atacado con argumentos, sino con amenazas contra mi vida y la de mi familia. Aun así, no me callarán”.

En este documento, Márquez también defendió su gestión en el Ministerio de la Igualdad ante los cuestionamientos por la falta de ejecución de recursos en esta cartera, asegurando que le fue entregada una entidad que no estaba creada y argumentando que no contó con las herramientas necesarias para garantizar un mejor funcionamiento.