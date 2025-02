Francia Márquez deja el Ministerio de la Igualdad y denuncia que su vida “corre peligro”

En la tarde este jueves y a pocas horas antes de la presentación del nuevo gabinete ministerial del Gobierno Petro, la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, aseguró que su vida corre peligro por denunciar hechos de corrupción al interior del Gobierno Nacional.

En una carta publicada a través de su cuenta de X, la vicepresidenta Márquez también se despidió del Ministerio de la Igualdad: “Desde el primer día asumí el reto de construir una institución, a mí no me entregaron una creada. Me tocó poner el primer ladrillo, porque el Ministerio era solo un papel. Lo hice con convicción y con la esperanza para cambiar la vida a millones de personas, pero cuando el compromiso no viene acompañado de las herramientas necesarias, el camino se vuelve más difícil”.

A pesar de esto, hoy el Ministerio de Igualdad y Equidad, dice Francia Márquez, deja bases sólidas: “24 programas para el cierre de brechas y la garantía derechos, diseñados y en ejecución. A la fecha, más de 15.800 jóvenes son parte del programa Jóvenes en Paz; la línea 155 Salvia ha atendido a más de 19 mil mujeres víctimas y en riesgo de violencias de género; Hambre Cero ha llevado más de 50 mil toneladas de alimentos a las zonas más vulnerables. Siempre he hablado con transparencia y con la verdad, nunca he guardado silencio”.

Y agregó: “La lealtad no es callar, la lealtad es advertir cuando el rumbo se desvía del camino, de la gente. No me malinterpreten, mi compromiso con el pueblo sigue intacto, y cuando señalo lo que considero que no está bien en nuestro gobierno, no es para destruir, sino para construir un camino más firme y honesto".

Del mismo modo, Márquez denunció que su vida “corre peligro” por denunciar la corrupción y señalar lo que está mal.

“No me han atacado con argumentos, sino con amenazas contra mi vida y la de mi familia. Aún así, no me callarán. No me rendiré. Porque el cambio que prometimos, no será frenado por el miedo”, se lee en el comunicado.

