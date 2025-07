No habrá entrega de armas mientras no se avance en quitar vigencia a lucha armada: Frente 33 Farc-EP

En una carta abierta con fecha del 20 de julio, el Frente 33 Mariscal Antonio José de Sucre, perteneciente al Bloque Magdalena Medio del Estado Mayor de Bloques y Frentes de las disidencias de las Farc que opera en la región del Catatumbo, Norte de Santander, cuestionó el rumbo del proceso de paz con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, expresó dudas sobre la coherencia interna del Ejecutivo en la conducción del diálogo y rechazó las interpretaciones que se han hecho sobre la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) pactadas para el municipio de Tibú como antesala a la desmovilización.

“Entrega de armas no habrá, mientras no se avance en los objetivos de quitarle la vigencia a la lucha armada”, advirtió el grupo, al tiempo que asegura que ha dado “la palabra de no ser parte del problema” en medio del actual conflicto que azota al Catatumbo. Sin embargo, también sostiene que esa actitud ha sido malinterpretada como debilidad: “Se ha confundido prudencia con cobardía, y humildad con incapacidad”.

El grupo armado, que se presenta como comprometido con la construcción de una “paz con justicia social”, plantea que para alcanzar una salida real al conflicto es necesario abordar causas estructurales como el despojo de tierras y la exclusión política. En ese sentido, sostiene que la paz no puede entenderse como un simple desarme, sino como una transformación que permita al campesinado tener garantías para vivir y producir en legalidad.

En el mensaje dirigido al máximo mandatario de los colombianos, el Frente 33 expresa respaldo a su gobierno y a las reformas promovidas, pero lanza una crítica directa a la Oficina del alto comisionado para La Paz, liderada por el consejero comisionado Otty Patiño, “Observamos que se enredan en trámites burocráticos o, sencillamente, se oponen a que las cosas avancen”, afirman.

También advierten que sectores políticos, medios de comunicación y entidades como la Defensoría del Pueblo estarían deslegitimando el proceso al interpretar la Zona de Ubicación Temporal como el fin del carácter guerrillero del grupo. Para los firmantes, ese espacio debe servir para continuar los diálogos y cumplir compromisos adquiridos con comunidades.

Finalmente, el Frente 33 hizo un llamado a los países garantes, a la ONU, la OEA y la Iglesia, para que evalúen su papel en la mesa de negociación y verifiquen si han incumplido lo pactado. “Nos hemos mantenido firmes en nuestros compromisos… si no hemos avanzado más, es por negligencia desde algunos sectores del Estado”, concluyen.

La carta se publica en medio de nuevas alertas por una segunda oleada de desplazamientos en esta región del nororiente del país, tras el ingreso de nuevos actores armados como el Clan del Golfo y ‘Los Pachencas’.